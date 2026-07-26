戒酒隱藏風險 南加女疑酒精戒斷引起癲癇猝死

Joanna Shields在大蘇爾地區被發現死亡，當局表示，死因可能是「由慢性酒精使用障礙引起的酒精戒斷性癲癇發作」。（取自GoFundMe網頁）

一名女子在大蘇爾（Big Sur）的猝死 ，揭示了酒精戒斷可能隱藏的重大風險，戒酒者的家人應該注意。

舊金山紀事報報導，37歲的南加 州女子希爾茲（Joanna Shields）在中加州 大蘇爾偏遠地區被發現死亡，她的猝死引發了人們對一種許多人並未意識到可能致命的突發疾病的關注。

經過數月的調查，蒙特瑞縣警局與驗屍官辦公室本周表示，希爾茲在賽克斯溫泉（Sykes Hot Springs）附近死亡，死因可能是「由慢性酒精使用障礙引起的酒精戒斷性癲癇發作」。

警長辦公室沒有透露希爾茲最後一次飲酒是什麼時候，也沒有描述她死前經歷的症狀。根據屍檢，她的死亡被判定為自然死亡，沒有發現犯罪證據。警長辦公室表示，希爾茲脖子上的痕跡是昆蟲叮咬造成的。該機構沒有發布足夠的資訊來解釋她去世前發生的全部事件。

儘管如此，研究結果還是凸顯了一個公認的醫療危險：戒酒可能引發癲癇發作和其他潛在致命的併發症。根據舊金山加大的醫院手冊，酒精會減緩大腦和神經系統的活動。長期大量飲酒會導致大腦逐漸適應酒精的鎮靜作用，並增強其他系統的活動以維持身體的警覺性和正常運作。

如果突然停止飲酒，酒精的鎮靜作用會消失，但大腦仍處於高度興奮狀態。專家指出，這可能導致神經系統過度興奮，甚至危及生命。我們可以用一個比喻來理解：一輛高速行駛的汽車，煞車卻突然失靈。

症狀可能在最後一次飲酒後數小時內就出現，包括顫抖、出汗、噁心、嘔吐、焦慮、易怒、失眠、心跳加速和高血壓。有些人症狀較輕，幾天內即可改善。而有些人則會出現癲癇發作、嚴重意識混亂或生命徵象出現危險變化。

酒精戒斷性癲癇通常發生在停止飲酒後的12至48小時內。這類癲癇通常是全身性發作，代表大腦兩側都會受到影響。患者可能會突然失去意識、跌倒，並出現全身肌肉劇烈抽搐。