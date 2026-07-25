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改善交通 優勝美地擬導入AI系統

記者謝雨珊／綜合報導
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優勝美地國家公園（Yosemite National Park）將導入AI科技，...
優勝美地國家公園（Yosemite National Park）將導入AI科技，協助遊客掌握園區人車流量，也改善交通壅塞及停車問題。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

優勝美地國家公園將運用創新補助打造AI交通資訊系統，結合感測器與即時數據改善壅塞、停車與遊客行程安排。

加州郵報報導，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）將導入AI科技，園方計畫打造一套整合交通、停車及道路狀況的即時資訊系統，協助遊客掌握園區人車流量，改善交通壅塞及停車問題。

位於加州的優勝美地國家公園，是獲得美國國家公園基金會（National Park Foundation）創新資金支持的21座國家公園之一。這21座國家公園共獲得總額1000萬美元的創新計畫補助。

優勝美地國家公園將運用部分補助，設計一套全園區智慧資訊系統，整合交通、停車及道路狀況等數據，再透過自動化及多元管道向遊客發布資訊。

根據規畫，園區道路及停車場沿線將設置智慧攝影機與感測器，即時追蹤交通流量。AI將扮演「智慧大腦」，分析即時數據，預測可能發生交通壅塞的路段，以及遊客可能面臨的等候時間，讓旅客能更有效安排行程。

美國國家公園基金會此次共收到超過200份創新計畫提案，其中18項計畫將獲得立即資金支持，主要聚焦「即時資訊與交通管理」、「連線能力」及「以數據為基礎的決策」等領域。首批獲選計畫中，超過六項將在加州各地國家公園推動，涵蓋數位基礎設施升級、即時交通管理及環境永續等面向。

位於加州馬林縣（Marin County）的繆爾森林國家紀念區（Muir Woods National Monument），則將進行光纖網路及入口設施升級，未來可支援數位收費、預約系統及新遊客服務，同時提升緊急應變與園區日常營運通訊的可靠性。

至於雷耶斯角國家海岸（Point Reyes National Seashore），由於園區邊界較為開放，沒有設置專門入口閘門，園方將與賓州州立大學合作，分析現有手機數據，協助管理人員更精準掌握遊客流量，並據此制定營運、人力配置、資源保護及遊客服務等相關決策。

精華 FAQ

  • 主要是建立整合交通、停車與道路狀況的即時資訊平台，讓遊客掌握園區人車流量，並協助園方改善交通壅塞與停車問題。

  • 園區道路與停車場沿線會設置智慧攝影機和感測器，即時追蹤車流，再由AI分析數據，預測壅塞路段與可能的等待時間。

  • 同批補助也支持繆爾森林國家紀念區升級光纖與入口設施，及雷耶斯角國家海岸運用手機數據分析遊客流量，提升營運、保護與服務決策。

加州 優勝美地

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