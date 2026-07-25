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AI、生醫到永續科技 14家台灣新創 矽谷展現創新實力

記者王湘涵／蒙洛公園市報導
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TREE Program提供完整培訓與媒合，讓14家台灣新創團隊在矽谷展現創新實...
TREE Program提供完整培訓與媒合，讓14家台灣新創團隊在矽谷展現創新實力。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

14家台灣新創參與Taiwan Venture Day，在矽谷展示AI、生醫、製造、永續與農業科技成果，並透過史丹福與柏克萊培訓強化市場導向與商業化能力。

參與2026「Taiwan Venture Day」的14家台灣新創團隊，23日在矽谷舉行成果發表，向國際創投及企業展示創新技術，涵蓋人工智慧（AI）、生醫、智慧製造、半導體、永續科技及農業科技等領域，展現台灣科研成果邁向市場應用與商業化的多元實力。

今年參與團隊技術橫跨多個產業，其中生醫領域表現亮眼。艾斯創生醫（Aztron Medtech）展示超音波導引微創肌腱修復技術，可將傳統阿基里斯腱修復手術傷口縮小至不到1公分；藥祇生醫（Pharmasaga）開發具逆轉糖尿病潛力的小分子藥物，目前正準備第二期臨床試驗；醫護聲易通（MedBobi）則利用AI整理醫病對話與病歷紀錄，協助醫護人員減輕行政負擔。

智慧製造與AI應用方面，科穎達（MetaRosetta）打造金屬透鏡（Metalens），應用於AI感測、車用光學及消費電子；築智科技（SparkGen）將AI導入建築工程流程，串接設計端與工廠生產線；睿加科技（AIPLUX）開發地端AI智慧財產管理平台，協助企業進行專利檢索與分析；方塊磚智慧顯示（BRICKS）打造無程式碼邊緣AI平台，讓企業不用寫程式，就能將既有螢幕、機台等設備導入AI。

此外，WaveENergy利用超音波技術提升沼氣產能，推動工業廢棄物能源化；海涯國際（HYARKS）開發自主無人船，應用於海洋巡檢及智慧航運；小滿科技農業（Agriens）則結合AI病蟲害預測與生物資材，降低農藥使用量，並預計從加州草莓農場開始推動應用。

除了技術展示外，多位創業團隊表示，為期三個月的矽谷培訓，是此次參與TREE Program最大的收穫。團隊先後參與史丹福大學工學院課程及柏克萊加大SkyDeck培訓。一名創業者形容，這段經驗讓團隊學會從市場需求思考產品，而非只著重技術本身。

來自人工智慧、生醫、智慧製造、半導體、永續科技及農業科技等領域的各團隊，不僅建立...
來自人工智慧、生醫、智慧製造、半導體、永續科技及農業科技等領域的各團隊，不僅建立起深厚情誼，也形成跨領域的人脈網絡。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 共有14家台灣新創團隊參與，在矽谷向國際創投與企業展示技術成果，涵蓋AI、生醫、智慧製造、半導體、永續科技與農業科技等領域，凸顯台灣科研走向市場應用的能力。

  • 艾斯創生醫展示超音波導引微創肌腱修復技術，能縮小阿基里斯腱手術傷口；藥祇生醫開發具逆轉糖尿病潛力的小分子藥物；醫護聲易通則以AI整理醫病對話與病歷。

  • 團隊參與為期3個月的TREE Program，並接受史丹福大學工學院課程與柏克萊加大SkyDeck培訓，許多創業者表示，最大收穫是學會從市場需求出發思考產品，而不只專注技術本身。

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