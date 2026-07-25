吉爾洛大蒜節人氣升溫 3天門票全賣完 蒜香美食迎客

遊客戴著蒜頭造型帽品嘗吉爾洛伊大蒜節最具代表性的蒜味冰淇淋，成為每年活動的熱門體驗。（翻攝自吉爾洛大蒜節活動官網）

AI摘要 文章摘要整理： 吉爾洛大蒜節在復辦後人氣升溫，3天門票提前賣完，現場以蒜香料理、表演與公益活動吸引遊客。

灣區 夏季知名美食盛事「吉爾洛大蒜節（Gilroy Garlic Festival）」24日起一連三天在聖他克拉拉縣吉爾洛市的Hecker Pass Outdoor Events Center舉行。吉爾洛位於灣區南端，以盛產大蒜聞名，今年每日限量開放4000張門票，根據NBC灣區報導，主辦單位表示三天門票已提前售罄，顯示這項歷經停辦後重新回歸的灣區經典美食節，人氣持續升溫。

創立於1979年的「吉爾洛大蒜節」，是加州 最具代表性的美食節之一，也是當地年度盛事。吉爾洛素有「世界大蒜之都」（Garlic Capital of the World）美譽；2017年，大蒜節獲金氏世界紀錄認證為全球規模最大的大蒜節，多年來吸引來自加州各地及外州遊客慕名前往。

今年延續經典特色，在最受歡迎的Gourmet Alley美食區推出多道以大蒜入菜的招牌料理，包括蒜香炸花枝、蒜香鮮蝦、青醬義大利麵、胡椒牛排三明治、蒜香麵包及蒜味薯條等，其中最具話題性的蒜味冰淇淋（Garlic Ice Cream）再度登場，吸引不少民眾排隊品嚐。此外，現場還安排音樂表演、主廚示範及藝文市集等活動，讓民眾一次體驗美食與休閒樂趣。

近年來，大蒜節曾歷經重大考驗。2019年活動期間發生槍擊事件，造成3人死亡、多人受傷；隔年又因新冠疫情停辦，隨後受到財務及保險成本增加等因素影響，一度停辦數年，直到2025年恢復舉辦。今年邁入復辦後第二屆，主辦單位也將每日入場人數由去年的3000人提高至4000人，希望逐步恢復往年盛況。

除了推廣地方農產與美食文化外，大蒜節也是吉爾洛重要的公益活動。主辦單位Gilroy Garlic Festival Association為非營利組織，長年仰賴數百名志工協助籌辦，歷年已累計回饋社區超過1200萬美元，提供當地學校、學生團體及公益組織經費支持，讓這場美食盛會在推廣地方特色之餘，也持續回饋社區、凝聚在地力量。

吉爾洛伊大蒜節長年由志工協助籌辦，歷年已為當地學校及社區公益團體募集超過1200萬美元。（翻攝自吉爾洛大蒜節活動官網）