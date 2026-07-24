CHI辦針灸止痛免費線上講座 7月29日登場

AI摘要 文章摘要整理： El Camino Health旗下CHI將於7月29日舉辦免費線上講座，邀請樊學鴻中醫師分享針灸止痛與疼痛管理，並提供實用自我保健方法。

腰痛、肩頸痛、膝關節 疼痛、頭痛……這些困擾許多人日常生活的慢性疼痛問題，往往不只影響身體，也牽動著睡眠、情緒與整體生活品質。許多患者在接受西醫的藥物、物理治療、注射或手術等常規治療之餘，也希望進一步了解中醫在疼痛管理上能提供哪些不同的思路與選擇。

El Camino Health旗下的華人 健康促進計畫（CHI）的「整合性預防醫學系列」，將於下周三舉辦線上專題講座「針灸止痛」，邀請元氣診所創辦人樊學鴻中醫師主講，從中醫角度深入剖析疼痛的成因與緩解之道。這場線上講座定於7月29日周三，早上10時至11時30分透過Zoom的平台舉行。

本次講座主題為「針灸止痛：現代古典療法」，將由樊學鴻中醫師主講。樊醫師將簡要說明西醫看待疼痛的基本分類與常見治療手段，以及现代疼痛醫學的挑戰和困境，並從中醫如何以整體觀點認識疼痛——從「不通則痛」「不榮則痛」等中醫理論出發，說明氣血經絡失調與疼痛之間的關聯，並介紹針灸、推拿、艾灸、藥食調治等傳統療法如何透過疏通經絡、調和氣血來達到止痛效果。

擁有中國與美國中醫雙執照，臨床經驗豐富的樊學鴻醫師將特別針對肩背痛、腰痛與膝關節痛等常見疼痛類型，深入說明中醫的辨證調理思路，並分享民眾可在家自行操作的緩解方法，例如經絡推拿、耳穴按摩，以及搭配日常生活的保健建議，讓參加者不僅能從中醫角度理解疼痛的根本成因，也能掌握實用的自我照護技巧。

本次講座為免費線上活動，以普通話進行。講座尾聲將開放提問交流時間，歡迎民眾提出關於疼痛管理的相關疑問，與樊醫師現場討論。

須事先在網路上報名。報名後會從電郵收到參加視訊講座的連結：elcaminohealth.org/chi-events。如需協助報名，請於上班時間致電650-988-3234。

El Camino Health 旗下的「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative），是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。今年初推出為華人社區量身訂作的「安心指南」，提供完整而全面的心理健康資訊，有英文、繁體和簡體三種版本，可在網上免費下載：elcaminohealth.org/chiguide