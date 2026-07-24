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加州法拍屋數創7年新高 專家：換屋、首購者有更多選擇

記者楊青╱綜合報導
房地產數據公司ATTOM最新報告，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階...
房地產數據公司ATTOM最新報告，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階段的法拍程序，創下7年來新高。圖為法拍屋示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州上半年法拍屋數量創7年新高，但專家強調這並非2008年危機重演，而是疫情後市場正常化，反而讓購屋與換屋族多了更多選擇。

房地產數據公司ATTOM最新報告顯示，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階段的法拍程序（Foreclosure），創7年來新高，居全美第三，僅次於佛州德州。房地產人士分析，此波法拍不代表房價將大跌，但為準備購房者提供更多實惠選擇。

ATTOM報告一出，引發不少民眾擔心2008年金融海嘯前的房市崩跌是否重演。不過，市場分析人士普遍認為，目前法拍增加屬疫情後市場恢復正常的現象，與當年次貸危機有本質不同，反而可能為準備買房或換屋的民眾，帶來更多選擇。

ATTOM統計顯示，全美今年上半年共有22萬7548戶住宅進入法拍程序，同樣創7年新高。其中加州法拍數量占全美約9%；佛州以2萬7494棟居首，德州以2萬2000件棟排第二。

不過，若與金融海嘯期間相比，目前加州法拍數量仍屬歷史低點。2008年至2012年房市危機最嚴重時，加州法拍案件平均數量遠高於目前，如今仍比當年平均水準低約93%。全美整體法拍數量也比金融海嘯時期低83%。

橙縣紀事報地產專家Jonathan Lansner分析指出，最大的不同在於，目前房貸審核遠比2008年前嚴格，銀行放款標準提高，多數近年購屋者財務狀況相對穩健，加上失業率仍維持低檔，因此即使房貸利率偏高，也沒有出現大規模違約潮。

若以房屋數量計算，今年上半年加州平均每374戶住宅有1戶進入法拍程序；全美平均則是每415戶住宅有1戶法拍。法拍率最高的是華府，平均每235戶就有1戶法拍，其次為佛州（每250戶）、南卡（每274戶）。

Jonathan Lansner表示，雖然法拍數增加，但目前加州房市最大的問題，仍是成交量疲弱，而不是屋主大量違約。受到高房價、高房貸利率影響，加州房屋成交量持續低迷，甚至比金融海嘯期間還低。

目前市場普遍認為，法拍增加主要反映疫情期間政府紓困措施陸續結束，加上部分家庭受生活成本、保險費及貸款支出增加影響，並非金融體系出現系統性危機。

對不少準備購屋的家庭而言，法拍增加是否代表可以進場？地產專家的答案是「有機會，但不代表房價將大跌」。法拍增加代表市場可選擇的房屋逐漸變多，尤其部分銀行法拍屋可能提供比市場行情更具吸引力價格。同時，目前市場競爭已不像疫情期間激烈，不少房屋待售時間拉長，買方議價能力提升，換屋族也更容易同步完成「先賣後買」。

精華 FAQ

  • 因為ATTOM數據顯示，加州上半年共有2萬1543戶住宅進入法拍程序，創7年新高，讓外界擔心房市是否會重演2008年金融海嘯前的崩跌情況。

  • 專家指出，目前房貸審核比2008年前嚴格，銀行放款標準提高，加上失業率仍低、疫情紓困措施陸續結束，因此法拍增加較像市場恢復正常，並非系統性危機。

  • 法拍增加代表市場上可選房屋變多，部分銀行法拍屋價格可能更有吸引力，同時待售時間拉長也提升買方議價空間，換屋族更容易安排先賣後買。

加州 德州 佛州

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