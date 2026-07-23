海沃市批准STACK超大資料中心1年後 民眾促加強監管

東灣海沃市規畫委員會批准興建一座超大規模的STACK Infrastructure 資料中心。(加州能源委員會官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海沃市批准STACK超大資料中心，引發監管爭議。

海沃市批准STACK超大資料中心，引發監管爭議。 重點二： 該案耗電相當7.6萬戶家庭，並獲多項特許。

該案耗電相當7.6萬戶家庭，並獲多項特許。 重點三：市府已增設新土地類別，要求更透明且加強監督。

東灣海沃市規畫委員會批准興建一座超大規模的新數據中心，它的規模很大，以至於它擁有多個地址。

聖荷西 信使報報導，2025年5月，海沃規畫委員會批准了STACK Infrastructure公司建造的「超大規模」資料中心專案。該資料中心占地31萬平方呎，電力消耗量相當於同時為約7.6萬戶家庭供電。隨後，人們對這類大型專案的監管問題開始擔憂。

由於資料中心基礎設施的快速部署和社區的強烈反對，灣區 各城市正爭相制定新的指導方針來監管這些資源密集型設施，同時還要兼顧為捉襟見肘的城市預算增加收入以及應對強大的科技基礎設施資源需求的擔憂。該地區的幾個城市已經試圖減緩甚至徹底阻止資料中心的建設。

「我理解人們經常提出的支持這些設施的經濟論點，但環境成本，尤其是在加州 當前的氣候條件下，實在不容忽視，」海沃居民范吉爾德 (Stephanie VanGilder) 於6月致函加州能源委員會，「在一個已經面臨長期乾旱、積雪減少和水資源日益不穩定的地區，將稀缺的水資源分配給私人數據中心是不負責任的。」

STACK 計畫獲批不到一年，海沃市議會就設立了一項新的土地用途類別，專門針對大型資料中心，並要求民選官員提高透明度和加強監督。隨著資料中心提案陸續提交給灣區各級政府機構審批，各城市都在迅速調整政策，以規範資料中心建設並回應社區的反對意見。蓋洛普5月公布的民意調查顯示，71% 的美國人反對在他們所住的地區建造資料中心。

就能源消耗量而言，STACK資料中心將成為東灣地區在建規模最大的資料中心之一。這個占地11.3英畝的項目獲得了多項特許，包括獲准建造高度超過通常75呎限制的100呎，以及提供的停車位數量少於通常要求。該專案還計畫配備28台柴油備用發電機，總發電量可達76.6兆瓦（MW）。

根據協議，STACK同意提供價值200萬美元的社區福利方案，其中包括新建一條自行車道、改善當地公園以及向海沃地區海岸線規劃局捐款，用於海岸線保護和氣候變遷調適。