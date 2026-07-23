台灣國教院參訪灣區實驗學校 交流AI教育與創新教學
AI重點
文章重點整理：
在灣區僑界協助促成下，國家教育研究院（國教院）院長林從一博士日前偕同測評中心主任謝名娟博士參訪舊金山灣區Imagination Lab School（ILS），與校方就創新教學、人工智慧（AI）教育及未來教育發展等議題進行深度交流。
此次參訪由費利蒙國際傑人會會長、北加州台灣工商會財務長、ILS校董蔡欣凌教育博士協助安排，ILS校長Dr. Posner及教師Sharon共同接待，分享學校課程設計理念與教學實務。
交流中，雙方聚焦專案式學習（PBL）、社會情緒學習（SEL）及體驗式學習等教育模式。ILS介紹如何透過跨領域專案，引導學生培養批判思考、團隊合作與問題解決能力，並兼顧學生情緒管理、人際互動等全人發展。校方也分享推動中文學習及跨文化教育的經驗，希望培養具備國際視野的全球公民。
此外，生成式AI快速發展也成為討論重點。雙方一致認為，AI教育除教導學生善用AI工具，更應重視AI倫理、資訊判讀、隱私保護及數位公民素養，培養學生在科技時代的獨立思考能力與責任感。
會中並初步探討教育工作坊、教師專業交流，以及PBL、SEL、雙語教育及AI倫理課程等合作方向，期盼持續深化台美教育經驗分享，促進未來交流合作。
國教院此次前往Imagination Lab School，重點是與校方交流創新教學、人工智慧教育及未來教育發展，並透過實地參訪了解其課程設計與教學實務，作為台灣教育發展的參考。 交流中雙方聚焦專案式學習、社會情緒學習與體驗式學習，ILS也分享如何透過跨領域專案培養學生批判思考、團隊合作與問題解決能力，同時兼顧情緒管理與人際互動。 雙方認為AI教育不只是教學生使用工具，更要強調AI倫理、資訊判讀、隱私保護與數位公民素養，讓學生在科技快速發展下仍能維持獨立思考能力與責任感。
精華 FAQ
國教院此次前往Imagination Lab School，重點是與校方交流創新教學、人工智慧教育及未來教育發展，並透過實地參訪了解其課程設計與教學實務，作為台灣教育發展的參考。
交流中雙方聚焦專案式學習、社會情緒學習與體驗式學習，ILS也分享如何透過跨領域專案培養學生批判思考、團隊合作與問題解決能力，同時兼顧情緒管理與人際互動。
雙方認為AI教育不只是教學生使用工具，更要強調AI倫理、資訊判讀、隱私保護與數位公民素養，讓學生在科技快速發展下仍能維持獨立思考能力與責任感。
上一則
AI發展邁向三大趨勢 AGI峰會聚焦大模型、具身智能與「一人公司」
下一則