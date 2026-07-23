台灣國教院參訪灣區實驗學校 交流AI教育與創新教學

國教院院長林從一博士偕同測評中心主任謝名娟博士參訪舊金山灣區Imagination Lab School。（主辦單位提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國教院院長林從一率團參訪灣區Imagination Lab School

國教院院長林從一率團參訪灣區Imagination Lab School 重點二： 雙方聚焦PBL、SEL與體驗式學習的創新教學實務。

雙方聚焦PBL、SEL與體驗式學習的創新教學實務。 重點三：交流也討論AI倫理、資訊判讀與台美教育合作。

在灣區 僑界協助促成下，國家教育研究院（國教院）院長林從一博士日前偕同測評中心主任謝名娟博士參訪舊金山 灣區Imagination Lab School（ILS），與校方就創新教學、人工智慧（AI）教育及未來教育發展等議題進行深度交流。

此次參訪由費利蒙國際傑人會會長、北加州 台灣工商會財務長、ILS校董蔡欣凌教育博士協助安排，ILS校長Dr. Posner及教師Sharon共同接待，分享學校課程設計理念與教學實務。

交流中，雙方聚焦專案式學習（PBL）、社會情緒學習（SEL）及體驗式學習等教育模式。ILS介紹如何透過跨領域專案，引導學生培養批判思考、團隊合作與問題解決能力，並兼顧學生情緒管理、人際互動等全人發展。校方也分享推動中文學習及跨文化教育的經驗，希望培養具備國際視野的全球公民。

此外，生成式AI快速發展也成為討論重點。雙方一致認為，AI教育除教導學生善用AI工具，更應重視AI倫理、資訊判讀、隱私保護及數位公民素養，培養學生在科技時代的獨立思考能力與責任感。

會中並初步探討教育工作坊、教師專業交流，以及PBL、SEL、雙語教育及AI倫理課程等合作方向，期盼持續深化台美教育經驗分享，促進未來交流合作。

雙方期盼持續深化台美教育經驗分享，促進未來交流合作。（主辦單位提供）

與校方就創新教學、人工智慧（AI）教育及未來教育發展等議題進行深度交流。（主辦單位提供）