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瞄準美西需求 台灣諾貝爾布局智慧醫療、拓展國際市場

記者王湘涵／聖他克拉拉市報導
台灣諾貝爾醫療集團創辦人張朝凱布局智慧醫療、拓展國際市場，尤其將美西列為重點，希...
台灣諾貝爾醫療集團創辦人張朝凱布局智慧醫療、拓展國際市場，尤其將美西列為重點，希望吸引更多民眾返台就醫。（記者王湘涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣諾貝爾將重啟國際醫療布局，鎖定美西華人市場。
  • 重點二：整合AI、遠距醫療與一站式服務，吸引海外患者返台就醫。
  • 重點三：跨足眼整形、美容與健康管理，並與科技業推動智慧醫療。

看準美西華人市場及健康照護需求，台灣醫療機構近年積極布局海外。台灣諾貝爾醫療集團創辦人、台灣諾貝爾眼科機構執行長張朝凱22日在聖塔克拉拉市表示，集團將重啟國際醫療布局，結合AI、遠距醫療及跨域合作，拓展國際市場，尤其鎖定美西市場

張朝凱表示，集團具有豐富的國際醫療經驗，疫情後重啟布局，成立專責國際醫療團隊，整合術前諮詢、療程規畫、交通住宿及術後追蹤，提供海外患者返台就醫的一站式服務。

他指出，美國高階自費醫療費用高、候診時間長，而灣區聚集大量台灣僑胞及科技從業人員，不少人在返台探親或商務出差期間，也有近視雷射、白內障、醫學美容及健康管理等需求。台灣醫療在品質、治療效率及自費成本方面具競爭優勢，因此集團將美西列為國際醫療的重要市場，希望吸引更多海外民眾返台就醫。

張朝凱表示，眼科已由傳統疾病治療逐步走向全齡健康照護。隨著民眾健康意識提升，集團近年也跨足眼整形、醫學美容及抗衰老領域，將眼健康照護延伸至整體健康管理。

除提升醫療服務內容外，張朝凱認為未來醫療將是跨領域整合能力的競爭。近年集團與禾馨婦產科合作成立眼科據點，將眼健康照護延伸至婦幼族群；並規畫與寶島眼鏡合作，串聯視光檢查、驗光及眼科醫療轉介，透過不同專業合作，提升眼疾早期發現率與照護品質。

集團近年與鴻海等科技業合作，推動智慧醫療，包括AI眼底影像判讀、手持式眼底照相設備、AR智慧眼鏡及遠距醫療等應用；透過可攜式設備拍攝眼底影像並上傳雲端，再由AI輔助分析及遠端醫師判讀，讓偏鄉及醫療資源不足地區也能感受篩檢的便利。

張朝凱表示，AI的角色並非取代醫師，而是協助醫師提升診斷效率與準確度，並結合遠距醫療，縮短城鄉資源落差，讓更多民眾享有更便利、更即時的眼科醫療服務。

精華 FAQ

  • 集團此次重啟國際醫療布局，主要鎖定美西市場，特別是灣區華人與科技從業人員，同時希望吸引有返台探親、出差或就醫需求的海外民眾。

  • 集團成立專責國際醫療團隊，提供術前諮詢、療程規畫、交通住宿安排與術後追蹤等一站式服務，讓海外患者從規畫到回國復原都能獲得完整協助。

  • 集團與鴻海等科技業合作，導入AI眼底影像判讀、手持式眼底相機、AR智慧眼鏡與遠距醫療，藉由雲端上傳與AI輔助分析，提升偏鄉篩檢效率。

諾貝爾 疫情 灣區

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