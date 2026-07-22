16台灣中藥商來美拓銷 完成320場商務媒合

「台灣中藥保健產品美西拓銷團」21日在聖塔克拉拉市舉辦「台灣中藥保健產品展示暨商機交流會」。（記者王湘涵／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣16家中藥商赴美舉辦展示會，完成320場一對一商務媒合。

台灣16家中藥商赴美舉辦展示會，完成320場一對一商務媒合。 重點二： 交流對象涵蓋北美重要進口商、健康通路與大型零售業者。

交流對象涵蓋北美重要進口商、健康通路與大型零售業者。 重點三：台灣以臨床實證、品質管理與創新優勢拓展國際中醫藥市場。

由台灣經濟部國際貿易署、外貿協會主辦，舊金山 台灣貿易中心執行的「台灣中藥保健產品美西拓銷團」，21日在聖塔克拉拉市舉辦「台灣中藥保健產品展示暨商機交流會」。此次共有16家台灣企業參與，安排320場一對一商務媒合，與北美重要中藥進口商、健康通路、大型零售業者及專業人士展開交流，展現台灣中醫藥產業進軍國際市場的企圖和實力。

此次商機交流邀集北美重要通路與買主參與，包括美國太子行（Prince of Peace）、美威行（Mayway）、99大華超市（99 Ranch Market）、康寶（Khong Guan Corporation）、心田、King Wai Trading（Heartland Society）等。現場安排企業與買主一對一洽談，交流代理合作、產品採購、品牌拓展以及OEM/ODM合作機會。

拓銷團團長顧明津認為，美國市場充滿機會，希望在國際市場建立「提到中醫藥，就想到台灣」的品牌形象。（記者王湘涵／攝影）

「台灣中藥保健產品展示暨商機交流會」現場邀集許多廠商和貴賓參與。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，隨著天然草本、預防保健與健康老化成為全球趨勢，國際資本也日益重視中醫藥市場，並以精品集團LVMH投入相關領域為例，指出中醫藥正逐步走向國際主流。台灣具備品質管理、臨床基礎與科學研發優勢，展現傳統智慧與現代科技結合的潛力。他也分享自己從小就是中藥的受益者，期待透過此次交流，讓更多國際消費者認識台灣中醫藥的價值。

中華民國中醫醫學會全國聯合會榮譽理事長、訪團團長顧明津說明，此次率團來美，希望讓國際市場看見台灣中醫藥產業的實力與優勢。他指出，台灣中醫藥已納入全民健康保險制度逾30年，累積豐富且完整的臨床資料與實證經驗，為科學中藥發展奠定堅實基礎。台灣藥廠並結合證據醫學與臨床實證，不斷提升中藥產品的品質、安全性及國際競爭力，希望在國際市場建立「提到中醫藥，就想到台灣」的品牌形象。

舊金山台灣貿易中心主任劉美智指出，美國保健市場對天然草本、預防保健及機能性產品的需求日增，為台灣中醫藥產業帶來新的發展契機，而品質與創新則是台灣中醫藥最重要的競爭優勢。

完成矽谷站活動後，訪團將前往洛杉磯，與南加州業者及通路展開商務媒合。

舊金山台灣貿易中心主任劉美智認為，品質與創新是台灣中醫藥最重要的競爭優勢。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔期待透過此次交流，讓更多國際消費者認識台灣中醫藥的價值。（記者王湘涵／攝影）

美國中藥聯商會會長劉源凱分享中藥市場規模與成長趨勢。（記者王湘涵／攝影）