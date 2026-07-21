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數據中心耗水電 專家籲開發商付費

編譯組／綜合報導
加州理工學院教授維爾曼認為，城市可與開發商達成協議來興建數據中心。（本報檔案照片...
加州理工學院教授維爾曼認為，城市可與開發商達成協議來興建數據中心。（本報檔案照片）

AI摘要

文章摘要整理：

面對AI帶動數據中心擴張所引發的耗水耗電與環境衝擊，專家建議由開發商承擔基礎設施成本，但部分地區的水資源與社區反彈仍使此方案受限。

信使報（Mercury News）報導，數據中心（data center）日益成為全國性議題以及人工智慧（AI）未來發展焦點，但柴油發電機產生的空氣汙染、設備持續運轉的嗡嗡噪音，以及超乎尋常的水電需求，這些都給有限的資源帶來巨大壓力，導致消費者公用事業帳單上漲，更涉及環境影響。

加州理工學院（Caltech）的計算與數學科學教授維爾曼（Adam Wierman）在2010年代初期雲計算需求興起時，幫助這些設施提高了用電效率，並減少了用於冷卻計算機機架的用水量。當時的數據中心規模較小，如今的數據中心占地面積相當於數個橄欖球場。最近，他開始著手解決圍繞超大規模數據中心的問題。

在兼顧環境與經濟影響的前提下，維爾曼發現，數據中心的批評者與支持者之間或許存在一個折衷方案。他提議應由開發商承擔費用，達成協議以限制損害，並包含建設水庫和發電廠等基礎設施。「如果操作得當，數據中心將承擔責任；如果操作不當，就會低估成本，最終由納稅人買單，」維爾曼說道。

他主張雙方應協商達成協議，要求開發商在現場自建發電機組，並確保其採用太陽能供電。部分數據中心每天耗水量可達500萬加侖，因此，為滿足如此巨大的用水需求，開發商可以修建新的水庫，或承擔取水成本，以免給居民帶來負擔。

但將這些作為權衡取捨來管理，並非總是可行，甚至未必可取。

以水資源為例，每天需要大量用水來冷卻持續運行的計算機。去年建成的數據中心中約有80%位於乾旱地區，這些地區的水資源供應一直是個問題。再多的錢也無法讓天降甘霖。

維爾曼及其同事透露，美國90%的數據中心主要從市政供水系統獲取冷卻用水。在最炎熱的夏日，一座100兆瓦的大型設施用於蒸發冷卻的水量可達約100萬加侖，這一水量相當於約1萬人家庭每日的用水量。

在灣區蒙洛公園市（Menlo Park），任何形式的社區利益協商協議均被一概駁回，對大型數據中心實施了永久性禁令，該市成為美國首個通過公眾投票永久禁止數據中心的城市。其他城市似乎也正效仿這一做法。

維爾曼稱科學家們表示AI確實有益，在科學研究方式上具有革命性意義；並推測許多反對數據中心的聲音實際上源於對AI的根本性反對。

精華 FAQ

  • 報導指出，數據中心除了耗水耗電，還伴隨柴油發電機空污、設備噪音與資源壓力，進一步推高居民公用事業帳單，並引發明顯的環境與社會成本。

  • 他主張讓開發商自行承擔費用，透過協商要求建設自有發電設備、興建水庫或支付取水成本，藉此把用電用水等外部成本納入開發計畫。

  • 因為許多新建數據中心位於乾旱地區，而美國多數數據中心又依賴市政供水冷卻；即使願意付費，也無法憑空增加水源，因此在實務上難以完全用金錢解決。

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