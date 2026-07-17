我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

周航畫展 從旁觀者到創作者「畫下生活的美與真」

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
周航分享他的學畫經歷。(矽谷亞洲藝術中心提供)
周航分享他的學畫經歷。(矽谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

周航在聖塔克拉拉舉辦首場畫展「本來生活」，展出30件彩墨作品，並將所得全數捐出，展現從企業家到藝術創作者的轉身。

2026年7月11日下午，「本來生活：周航畫展」在矽谷亞洲藝術中心聖塔克拉拉館開幕。展期至7月22日。

70後的周航，是中國第一代高品質音響企業家，曾代理索尼(Sony)音響、成為北京奧運會音響提供商，也是第一代移動互聯網企業家，創辦了中國第一家網約車平台易到，為國人生活品質的提升有過真實貢獻，亦有傷痕。

如今他轉身為投資人，並將平生第一個畫展命名為「本來生活」，完成從旁觀者到創作者的華麗轉身。開幕式上他坦言：「你我皆凡人，但藝術能成為生活的療癒。當生活充滿『不順利』與『不如預期』，我們要做的是通過繪畫與自己、與他人、與自然重新建立連接。不為成為大師，只為畫下生活的美與真。」

 此次展出周航30件彩墨畫作。

畫展的成功離不開啟蒙老師、灣區畫家潘育川的指引。潘育川分享趣事：一年多前周航提出學畫時，他要求「學習必須辦一場展覽」。如今看到這些畫作，他贊嘆周航將非職業畫家的純粹真誠發揮到極致。

知名畫家侯寧評價周航作品樸素自然，筆觸帶有特有的木刻感，這種拙樸反呈直抵人心的力量。侯寧正是當天畫展的第一位觀眾，第二位則是矽谷清華資本的夏淳，深感驚喜。

舊金山中華藝術學會會長鄭澤傑、著名藝術史家高木森也親臨現場，肯定周航的畫作展現了個人志趣，更在華人藝術社群中傳遞出「藝術回歸生活」的積極信號。

矽谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，周航首次辦展便選擇在此，是對藝術回歸生活理念的生動詮釋。當天觀眾濟濟一堂，平均年齡僅三十歲左右。

周航表示，本次展覽所得全部捐給矽谷的公益組織文化藝術沙龍。

「人人皆可藝術。」周航用畫筆告訴人們：無論順境逆境，抓住畫筆去表達，生活皆可美好。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。www.artshu.com。

圖為展覽上的周航畫作。(矽谷亞洲藝術中心提供)
圖為展覽上的周航畫作。(矽谷亞洲藝術中心提供)

精華 FAQ

  • 畫展名為「本來生活」，於2026年7月11日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展期至7月22日。現場共展出30件周航的彩墨畫作。

  • 他曾是高品質音響企業家與移動互聯網創業者，如今轉向繪畫創作，首次辦展即以作品表達對生活的感受，強調不求成為大師，只為畫下生活的美與真。

  • 潘育川、侯寧、鄭澤傑與高木森等人到場支持，並肯定作品兼具純粹與力量。周航也表示，展覽所得將全數捐給矽谷的公益組織文化藝術沙龍。

矽谷 索尼

上一則

潛逃近兩年… 喬州謀殺通緝犯 BART車站逃票被捕

下一則

國防新創公司選德州建造船廠 「永恆加州」失32億合約

延伸閱讀

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事
蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出

蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出
建國250周年／重現革命精神 看懂3幅畫作

建國250周年／重現革命精神 看懂3幅畫作
「我命由我不由天」43歲皖籍無手畫家 考博3年終圓夢

「我命由我不由天」43歲皖籍無手畫家 考博3年終圓夢
拉斐爾在紐約

拉斐爾在紐約

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

2026-07-11 02:11

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒