為建7層公寓 山景城擬廢除整條Gamel Way 街道

山景城正計畫廢除整條Gamel Way街道，以便為七層公寓項目騰出空間。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 山景城擬廢除Gamel Way以支持DeNardi Wang Homes的7層、216戶公寓案，其中44戶為可負擔單位，市議會將於9月8日做最終表決。

山景城正計畫廢除一條住宅街道，以便為七層公寓項目騰出空間。這是該市今年第二次採取行動，放棄公共道路權利以支持住房開發。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，上個月，山景城市議會一致投票 通過了市政人員的建議，表明有意廢除 Gamel Way 全段。這是一條位於 Escuela Avenue 旁、且正對 Castro 小學和 Mistral 小學的死胡同。根據 6 月 23 日的市政人員報告，該街道上的公用設施也將被拆除或遷移。

預計市議會將在 9 月 8 日的會議上對廢除 Gamel Way 的提案進行最終表決。報告顯示，屆時將公布出售的具體條款和條件。該議題先前已在市議會的共識議程（consent agenda）中獲得通過，未引發任何討論。

近十年來，開發商DeNardi Wang Homes（前身為 DeNardi Group）一直尋求在 Gamel Way 1920 號開發公寓項目。該計畫的實施始終取決於對這條街道的收購。

五年前，市議會一致批准了 DeNardi 的提案，計畫在一塊約 2.3 畝的土地上建造一個包含 121 套公寓的四層住宅項目，以取代原有的 29 套租金管制公寓。當時，DeNardi 同意將所有舊公寓替換為可負擔公寓，並提供租戶搬遷補償，從而化解了爭議。該開發商還同意向市政府支付 480 萬美元以購入 Gamel Way。

此後，DeNardi Wang Homes 提交了新的專案方案，擬建規模幾乎是最初計畫的兩倍。開發商提交更新申請時，山景城尚未在截止日期前獲得州政府對其「住房要素」（housing element）規畫的認證。這使得該項目得以作為「建築商補救措施」（builder’s remedy）項目推進，儘管該市的住房要素規劃後來已獲得州政府批准。

根據州法律，只要項目中20%的住宅是為低收入家庭提供且價格可負擔，該類建築商補救計畫便可繞過當地的土地分區法規與開發標準。

該項目的最新規畫顯示，擬建建築為一棟七層樓高的公寓大樓，並配有兩層停車場。在總計216套公寓中，將有44套作為低於市價的單位預留。

根據6月的工作人員報告，市政府目前正在審查該計畫的許可證申請及初步規畫圖。