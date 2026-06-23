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舊金山長期遭霸占破屋 開價130萬元上市

編譯林思牧／綜合報導
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被遊民霸占五年多的這棟三層房屋以130萬美元開價上市。(谷歌地圖)
被遊民霸占五年多的這棟三層房屋以130萬美元開價上市。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山一棟遭非法占屋多年的破屋，終於以130萬美元掛牌出售。
  • 重點二：房屋位於尤里卡谷旁，具備優越景觀與核准重建為三套公寓的許可。
  • 重點三：鄰居長期飽受吸毒、噪音與髒亂困擾，盼望這樁交易盡快完成。

舊金山一棟長期遭非法入侵者霸占的破敗房屋，日前終於上市求售，定價130萬美元，房子的頂樓還有「糞便收集籃」。最樂於看到房屋成交的，是附近的街坊鄰居。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，想買舊金山的房地產，可不是膽小鬼玩得起的遊戲，碰這棟房屋尤其需要鐵膽。經紀人詹姆斯和扎拉羅伯瑟姆兄妹倆（James and Zara Rowbotham）第一次參觀這棟位於尤里卡谷風箏岡旁的新房源時，並沒有被這棟三單元樓房的破敗景象嚇退。

房子門窗上滿是塗鴉，人行道上散落著毒品注射器針頭，過去五年多來，這裡的住戶就是一群輪流居住的非法占屋者。相反的，他們看中的是這裡開闊的視野、優越的地理位置，以及已獲批准的拆除這座建於1908年的建築並建造三套各1200平方呎公寓的許可。

身為先鋒地產公司的經紀人札拉是這對兄妹中經驗較豐富的一位，她從事房地產經紀工作已有16年，主要負責開發商的房源。她認為130萬美元的要價是合理的，比於121 Yukon St.的這棟樓2021年位的售價高出15萬美元，當時這棟樓雖然破敗，但還沒有被人霸占，遠沒有現在這麼髒亂不堪。

客廳地毯上的那瓶處方藥？ 「這反而增添了幾分魅力，」詹姆斯開玩笑說。他現在是Compass公司的經紀人，兩年前還是屋崙市的警察。至於鄰居們多次投訴的頂樓陽光房外露台上的「糞便桶」呢？「它更像是一個糞便籃，」詹姆斯說，並指出它實際上仍然在房子裡。

這個項目最終成為建築師扎克（Jim Zack）職業生涯中最具挑戰性的委託項目之一。一項旨在促進開發的法案剛剛通過，允許在獨棟住宅地塊上建造最多四套單元房。然而，在狹窄的獨棟住宅地塊上，如何將該法案與額外的後院要求相結合，卻困難重重。

任何改變現狀的舉措都將終結鄰居斯塔爾（Owen Starr）長達15年的惡夢。他和丈夫以及兩個孩子在隔壁已住了15年。他與前房主關係不錯，房主住在二樓，是個超級好人，而且和住在底樓的老租客是好朋友。房東和房客現在都已過世。史塔爾住在隔壁這麼久，他說頂樓有陽光房的單位都一直空著。過去五年多裡，警方多次接獲報案，常有人吸毒、製造噪音和其他擾民行為。

精華 FAQ

  • 雖然房屋多年遭非法占屋、外觀殘破且環境髒亂，但它擁有開闊景觀、地段優勢，以及已核准拆除重建成三套公寓的許可，這些都支撐了130萬美元的開價。

  • 屋內外可見塗鴉、針頭與長期棄置的雜物，頂樓還有被鄰居抱怨的糞便桶。過去五年多，這裡輪流住著非法占屋者，環境混亂且安全堪憂。

  • 鄰居已長期承受吸毒、噪音與其他擾民問題，這棟樓讓他們生活受影響超過十年。若能出售並啟動重建，將有望終結這場持續多年的社區惡夢。

房地產 舊金山 詹姆斯

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