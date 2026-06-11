全美亞太裔總商會CEO率團拜會蔣萬安 深化AI合作與城市交流

全美亞太裔總商會總裁暨執行長董繼玲日前率團，拜會台北市長蔣萬安。（全美亞太裔總商會提供）

全美亞太裔總商會（National ACE）總裁暨執行長、國際領袖基金會創會總裁董繼玲率領美國德州 及矽谷 產業領袖代表團，到台灣參加COMPUTEX及人工智慧（AI）相關交流活動，並於日前拜會台北市長蔣萬安 ，就台美科技創新、AI產業合作、城市外交及文化交流等議題深入交換意見。

全美亞太裔總商會總裁暨執行長董繼玲日前率團，到台灣參加COMPUTEX及人工智慧（AI）相關交流活動。（全美亞太裔總商會提供）

此次拜會成員包括全球玉山科技協會榮譽理事長陳鈞亞，Lumiva執行長、前美西玉山科技協會理事吳其鈞，國際領袖基金會台北分會會長暨藝術家陳智權，舊金山台北姐妹市委員會文化與藝術饗宴活動共同召集人梅毅端及張筱涵，National ACE顧問Andy Lee，國際領袖基金會執行助理吳艾瑋等。

董繼玲表示，台灣在半導體、AI與高科技產業鏈中扮演全球關鍵角色，而加州與德州近年已成為美國科技投資與創新發展的重要樞紐。此次率團參加COMPUTEX，除了見證台灣科技產業的創新實力，更希望促進台美企業、政府及非營利組織之間的交流合作，共同掌握AI時代帶來的新機遇。

會談中，舊金山台北姐妹市委員會代表陳鈞亞、張筱涵向蔣萬安市長說明將於7月12日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）舉辦的文化與藝術饗宴籌備進度。該活動預計匯聚美國政商領袖、科技界代表及亞裔社區領袖，共同推動台美文化與經濟交流。舊金山台北姐妹市委員會主席胡立民亦透過代表團向蔣市長誠摯邀請，希望市長明年訪問舊金山，深化台北與美國主要城市的合作夥伴關係。

蔣萬安表示，台北市積極推動智慧城市發展及國際城市外交，樂見台美雙方在科技創新、人才培育及文化交流等領域持續深化合作。他非常重視台北市 AI 發展，NVIDIA選定台北市作為重要布局據點，可見的直接職缺達數千人，但更關鍵的是帶動產業鏈上下游、資源整合與新創聚落加速發展，擴散出更大規模的就業與合作機會；相關的城市治理與產業整合經驗，也期待能與美國城市與產業界持續交流、相互借鏡。

在青年人才培育方面，台北市青年局每年推動青年赴美交流計畫，期盼未來能與國際領袖基金會展開更多合作與交流，讓台北青年有更多走向國際、與美方夥伴連結的機會。蔣萬安感謝僑胞長期對台灣的關心與支持，將規劃更多海外交流行程與活動，強化與僑胞的互動與連結。

代表團還與外交部等中央政府機構，立法院長韓國瑜，以及關鍵貿易促進機構TEEMA、CIECA、IEAT等進行高層簡報及交流，以保障科技供應鏈的韌性。

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