賣家撤待售房源比例 聖荷西全美第二

Redfin數據顯示，聖荷西當地房源的減少正迫使沮喪的購房者將購房計劃推遲數年。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Redfin報告顯示，聖荷西上月逾9%待售房源遭房主撤下，比例全美第二高。

Redfin報告顯示，聖荷西上月逾9%待售房源遭房主撤下，比例全美第二高。 重點二： 房源撤回使南灣住宅庫存進一步縮減，並加劇本已激烈的購屋競爭與價格壓力。

房源撤回使南灣住宅庫存進一步縮減，並加劇本已激烈的購屋競爭與價格壓力。 重點三：高通脹與高利率推升持有成本，促使賣家重新計算後放棄出售現有房屋。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，根據Redfin日前發布的一份研究報告，在全美各大城市中，聖荷西 的房主撤下房源的比例位居第二。

這家房地產追蹤機構報告稱，上個月聖荷西超過9%的待售房源被房主撤下。這一趨勢正在減少南灣地區的住房庫存，並在本已競爭激烈的市場中加劇了潛在購房者的價格壓力。

Redfin官員指出，高通脹、高企的抵押貸款利率 以及賣家財務計算方式的轉變，是導致市場回調的主要驅動因素。

Redfin首席經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示：「他們可能需要繳納更多的房產稅，如果背負房貸還需支付更多利息，因此他們必須搬遷至生活成本明顯更低的州或城市，才能讓放棄現有住房變得值得，」

報告還指出，由於高利率持續擠壓或抑制購房者，許多賣家在未能達到預期要價後，正選擇撤下房源。

市場趨緊讓許多當地居民感到被排除在購房行列之外。聖荷西居民哈迪（Austin Hardy）表示，他希望在未來五年內於南灣購置房產，但他指出，儘管工作穩定，但房源短缺仍使房價遙不可及。

「我現在工作挺不錯的，但即便如此，也真的很難跟上房價上漲的步伐，」哈迪說，「要說問題出在哪裡，我認為主要就是房價太高了。」

對於像當地居民傑利克（Gianna Jelic）這樣的人來說，購房的時間表正不斷向未來推遲。

「我覺得大概還要5到10年我才能買得起房子，這太離譜了。」 他說道。