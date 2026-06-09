聯邦新規 金山近2成糧券受益人受影響 部分群體恐失白卡

舊金山公共服務局預估，全市約1萬9300名CalFresh糧食券受益人可能受到影響，約占現有受益人口18%，另有約5萬人未來續期時將面臨新的工作資格審查。（取自舊金山公共服務局官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山約1萬9300名糧食券受益人將受新工作要求影響。

舊金山約1萬9300名糧食券受益人將受新工作要求影響。 重點二： 18至64歲無14歲以下子女者，申領續領須每月滿足80小時。

18至64歲無14歲以下子女者，申領續領須每月滿足80小時。 重點三：部分移民與白卡福利也將調整，受影響者需及早查詢資格。

隨著川普總統（Donald Trump）簽署的大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）部分條款陸續生效，聯邦政府 自6月1日起擴大糧食券 （SNAP）工作要求。舊金山 公共服務局（SFHSA）預估，全市約1萬9300名CalFresh糧食券受益人可能受到影響，約占現有受益人口18%，另有約5萬人未來續期時將面臨新的工作資格審查。

根據新規，年齡介於18歲至64歲、具備工作能力且家中沒有14歲以下子女的成年人，若要新申請或續領CalFresh福利，必須符合聯邦規定的工作要求。受影響者每周需完成至少20小時、即每月80小時的合格活動，包括受薪工作、義工服務、社區服務或參加政府認可的職業培訓課程。

舊金山公共服務局食物資源經理林麗珊（Cindy Lin）接受採訪時表示，新規將影響許多目前依賴糧食券維持基本生活的成年人。她說：「6月1日開始會有新的聯邦條例生效，這會影響18至64歲成年人，如果家中沒有14歲以下小朋友，或者暫時沒有工作，他們都可能受到影響。」

林麗珊指出，受影響民眾在每次續期或新申請時，都必須接受資格審查。若不符合豁免條件，就必須參與規定的工作或培訓活動，才能繼續領取福利。

根據SFHSA資料，未符合工作要求且不具豁免資格者，未來三年內最多只能領取三個月的CalFresh福利，之後將失去資格。

不過，聯邦規定也提供部分豁免。孕婦、因身體或心理健康問題無法工作者，以及需要照顧身障人士的照護者，均可申請豁免，不受新工作要求限制。

除了工作要求變更外，聯邦法規今年也將影響部分移民福利資格。根據SFHSA向媒體發布的簡報，自4月1日起，部分不具永久居民身分（綠卡）的移民，包括部分難民、庇護申請者及人口販運受害者等，已不再符合CalFresh資格。相關規定將在受益人下一次資格審核時正式生效。

此外，醫療補助計畫（Medi-Cal，即白卡）也將面臨調整。從7月1日起，19歲以上無證移民或持臨時移民身分者將失去牙科福利；10月1日起，部分原本符合資格的移民群體也可能失去白卡保障。

林麗珊呼籲受影響民眾及早了解自身資格狀況，並保持聯絡資料更新，同時透過BenefitsCal網站管理個人福利案件，以免因錯過通知而影響權益。

SFHSA提醒，如對新規定有疑問，可瀏覽網站SFHSA.org/BenefitChanges查詢最新資訊，或致電（855）355-5757聯絡工作人員，該服務提供中文協助。