矽谷豪賭聖荷西市長馬漢選州長 失敗告終

一些政治專家認為，馬漢參選太晚，沒有足夠的時間與選民建立聯繫，也未能在灣區以外樹立知名度。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬漢參選加州州長僅四個月便失利，矽谷賭注宣告失敗。

馬漢參選加州州長僅四個月便失利，矽谷賭注宣告失敗。 重點二： 專家指他起步太晚、知名度不足，且訊息策略與時機皆不利。

專家指他起步太晚、知名度不足，且訊息策略與時機皆不利。 重點三：雖有科技富豪金援與地方政績包裝，仍未能打入全州選民。

聖荷西 市長馬漢(Matt Mahan)於1月參選加州州長，被視為矽谷 的顛覆性賭注：這位年輕的中間派民主黨人，背後有頗具影響力的科技領袖支持，承諾為沙加緬度帶來問責制和可衡量的政績。然而，四個月後，這場實驗以失敗告終。

究竟出了什麼問題？聖荷西信使報(Mercury News)報導，一些政治專家認為，馬漢參選太晚，沒有足夠的時間與選民建立聯繫，也未能在灣區 以外樹立知名度。而另一些人則指出，問題出在競選訊息傳遞上。內部在策略上的分歧，包括科技捐款者的角色，也被認為是馬漢競選失敗的關鍵原因之一。

馬漢競選團隊的裂痕在4月開始顯現，當時該團隊與一位頂級顧問解除了合作關係。

現年43歲的中間派民主黨人馬漢，在2020年以市議員身份步入政壇後，僅擔任了加州第三大城市聖荷西的市長三年半。他大力宣傳自己在聖荷西的政績，包括他所說的在解決無家可歸問題和住房審批方面取得的進展。接替紐森州長的競選競爭激烈，馬漢為這場競選帶來了他認為對手所不具備的東西：一個「清晰而令人信服」的加州發展願景。

憑藉早年創業時與矽谷富裕的科技圈建立的密切聯繫，馬漢也獲得了業內人士認為足以讓他在如此短暫的競選中保持競爭力的資金支持。他的競選捐款人以及支持他的外部團體包括谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)、房地產大亨卡魯索(Rick Caruso)和Y Combinator首席執行官陳嘉興(Garry Tan)。

但即便有僅次於億萬富翁慈善家史泰爾（Tom Steyer）的自籌資金，也無濟於事。馬漢提出的「民主黨需要拿出更好政績」的主張也未能奏效。即使在他的大本營聖塔克拉拉縣，上周五公布的最新非官方計票結果也顯示他只排名第四。

政治專家表示，馬漢從一開始就面臨巨大的挑戰。儘管聖荷西擁有近百萬人口，但歷史上沒有一位市長最終當選加州州長或聯邦參議員，反映出聖荷西在政治上常常被舊金山的光芒所掩蓋。此外，要爭取超過兩千萬選民的關注——其中許多人居住在灣區以外——也並非易事。

「姍姍來遲幾乎等同於敲響了喪鐘，」聖荷西州立大學政治學榮譽教授斯頓（Larry Gerston）說，「尤其是在這個州，人口眾多，到處都是知名的人物，你不能貿然行動。我認為這是他沒能躋身第一梯隊的最重要原因。」

資深策略師馬德里(Mike Madrid)曾協助民主黨前洛杉磯市長維拉萊構沙(Antonio Villaraigosa)競選2018年州長。他表示，馬漢發表這番言論的時機也與當前的政治局勢格格不入，因為許多民主黨選民將川普總統視為該黨面臨的主要威脅。

「在競選中，時機至關重要，而他發表這番言論的時機簡直糟透了，」馬德里說，「人們不想在房子著火的時候聽到房子地基開裂的消息。他實際上是在說，在川普時代，在民主黨人眼里川普是主要威脅的時候，民主黨本身才是問題所在。」

曾多次參與州長競選的民主黨策略師索斯(Garry South)表示，馬漢將自己塑造成「現任民主黨州長的主要批評者」的做法可能並未贏得多少選民的青睞，因為紐森在黨內仍然很受歡迎。

但馬漢的發言人迪恩(Tasha Dean)為競選辯護，稱這位市長從一位在全州範圍內默默無聞的候選人，一躍成為「在民主黨候選人中並列第三」。上周五下午，馬漢在民主黨候選人中排名第四，總排名第六，落後前眾議員波特(Katie Porter)約三萬張選票。