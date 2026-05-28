馬丁路德金恩「我有一個夢想」撰稿者 瓊斯在灣區辭世

瓊斯（右）曾為馬丁路德金恩撰寫許多講稿，包括著名的「我有一個夢想」。（美聯社）

曾協助馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）撰寫著名「我有一個夢想」（I Have A Dream）講稿的律師與教育家瓊斯（Clarence B. Jones）在灣區 辭世，享年95歲。

美聯社報導，瓊斯本月22日在庫比蒂諾（Cupertino）一家老人院去世，他的家人陪伴在側。

瓊斯家人26日發出聲明：「我們的父親一生恪守良知，始終堅信思想的力量勝過任何武力。我們非常感激大家給予他的愛、祈禱和友誼，正是這些支撐著他，也支撐著我們，陪伴他走過長久且精彩的一生。」

美聯社報導，身為金恩的私人律師，瓊斯深入參與美國民權運動的關鍵時刻。他曾將金恩的「伯明罕獄中書」（Letter from Birmingham Jail）部分手稿從監獄偷運出來，並在1968年這位民權領袖遇刺身亡前為他撰寫許多講稿。

瓊斯協助撰寫了金恩1967年在紐約河濱教堂（Riverside Church）發表的著名反戰演講「越南背後：打破沉默的時刻」（Beyond Vietnam: A Time to Break Silence）的講稿，這次演講被認為是金恩譴責越戰和美國軍國主義的標誌性演講。

瓊斯1931年1月8日出生於費城，就讀紐澤西州帕爾邁拉（Palmyra）一所種族融合高中，畢業時以畢業生代表身分發表關於打破種族壁壘的演講，展現出他卓越的講稿寫作能力。瓊斯之後取得紐約哥倫比亞大學學士學位以及波士頓大學法學學位。

瓊斯與金恩的友誼始於1960年。當時，金恩邀請瓊斯加入他的法律團隊，瓊斯於是放棄在加州從事的娛樂法工作，舉家遷往紐約市，以便可以更接近金恩，並擔任金恩的全職顧問、律師和講稿撰寫人。在金恩遇刺身亡後，瓊斯曾進入華爾街一家投資銀行工作。

他後來涉足教育界，2012年加入舊金山大學（University of San Francisco）任教，講授「從奴隸制到歐巴馬」等課程。

瓊斯2024年獲時任總統拜登頒發美國最高平民榮譽總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）；幾周後，他含淚出現在舊金山巨人隊的比賽現場，與NBA球星柯瑞一同開球。

柯瑞後來製作並共同執導了一部關於瓊斯的紀錄片「史上最強演講稿撰寫人」（The Baddest Speechwriter of All），這部紀錄片今年1月在日舞影展（Sundance Film Festival）上獲獎。