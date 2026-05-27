我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

返台健檢醫美5/30講座 破百人報名

記者王湘涵／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州中國大專校聯會主辦「健檢x醫美」講座，由於報名人數踴躍，時間與場地有所調整...
北加州中國大專校聯會主辦「健檢x醫美」講座，由於報名人數踴躍，時間與場地有所調整。（主辦單位提供）

灣區返台健檢與醫美需求近年持續受到關注，由北加州中國大專校聯會主辦的「健檢x醫美」講座，將於5月30日下午在金山灣區文教中心大廳舉行，邀請舊金山台灣貿易中心主任劉美智主講，分享台灣健檢、醫美消費趨勢，以及返台安排療程與就醫等相關資訊。

由於報名相當踴躍，目前人數已突破百人，主辦單位也將活動地點由多功能廳調整至大廳，希望提供更舒適的參與空間。

劉美智長期推動台美經貿與產業交流，近年也持續關注台灣健康產業、醫療服務及熟齡市場發展，主辦單位此次邀請她分享觀察，希望協助海外僑胞更了解台灣近年醫療與醫美產業趨勢，以及返台安排健檢與療程時可注意的方向。

主辦單位指出，近年不少旅居海外民眾返台探親時，也會同步安排健康檢查或醫美療程，除了語言方便外，台灣醫療品質、服務效率及相對親民的價格，也是吸引許多僑胞的重要原因，因此相關議題在灣區社群中一直具有高度討論。

本次講座將從「如何挑選醫院」、「健檢與醫美消費趨勢」、「療程安排注意事項」等方向切入，並安排現場Q&A交流，除了分享返台健檢資訊外，也將介紹近年台灣熱門醫美與熟齡保養趨勢，希望讓民眾對於相關療程資訊更安心。活動現場除備有茶點與抽獎活動外，前10名完成報名者，還有機會獲得中華航空貴賓室使用券，希望透過輕鬆互動方式，吸引更多民眾了解返台健檢與醫美相關資訊。

舊金山 加州 灣區

上一則

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

下一則

北加好市多植物幼苗 發現入侵害蟲「玻璃翅葉蟬」

延伸閱讀

TeloYouth「細胞科技與逆齡商機說明會」5月30日登場

TeloYouth「細胞科技與逆齡商機說明會」5月30日登場
鄭麗文下月來灣區 僑界辦歡迎晚宴 歡迎報名

鄭麗文下月來灣區 僑界辦歡迎晚宴 歡迎報名
第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區

第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區
從科技到法律戰 林志潔談台灣國安挑戰

從科技到法律戰 林志潔談台灣國安挑戰
李信智整型外科 完全保密隱私 自備AAAA SF最高級別的執照手術室

李信智整型外科 完全保密隱私 自備AAAA SF最高級別的執照手術室

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
根據舊金山警局發布的數據，2025年本田汽車再次登頂舊金山被盜車輛榜首。(美聯社)

舊金山最常被竊車輛 日系車成賊最愛 豪華車成新目標

2026-05-19 17:51

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理