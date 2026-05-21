我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

Meta如期裁8000人 另有7000人調AI相關部門

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為Meta的超級智慧（superintelligence）專案領導人汪滔（Al...
圖為Meta的超級智慧（superintelligence）專案領導人汪滔（Alexandr Wang）。（路透）

Meta於20日開始為數8000人的大裁員行動，佔員工總數10%；另也將約7000名員工調配到新的人工智慧相關團隊，以符應公司增加對AI投入的策略。

路透社引述一份內部備忘錄報導，執行長查克柏格告訴員工，他預計今年不會再有大規模裁員。這與先前關於2026年稍後可能進一步裁員的報導有所不同。此次受影響的美國員工將獲得16周的遣散費，外加每服務一年有額外兩周的遣散費。

舊金山紀事報報導，這是臉書（Facebook）母公司近年來最大規模的裁員之一，而且要將資金和人員重新分配到AI領域。此前Meta在4月就已告知員工，裁員將於5月20日開始，因此裁員在意料之中。根據彭博社報導，裁員通知先在亞洲發出，隨後蔓延至歐洲和美國。公司在發出通知的同時，鼓勵員工居家辦公。

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等的Meta，將此次裁員解釋為公司整體策略的一部分，旨在提高效率同時增加對AI的投入。今年1月，公司告知投資者預計2026年的資本支出將達到1150億至1350億美元，成長將主要來自對Meta超級智慧實驗室及其核心業務的投資。

Meta公佈的2025年營收為2009.7億美元，淨利為604.6億美元。此次重組凸顯了矽谷大型企業圍繞AI進行重組的力度之大，即便其中許多公司仍保持著高獲利能力。去年6月，Meta斥資143億美元收購了ScaleAI，並聘請其年輕華裔聯合創始人汪滔（AlexandrWang）擔任「超級智慧」（superintelligence）專案領導人。該公司還挖來了其他AI人才，據報道提供的薪酬方案高達1億美元。

公司稱在2025年底，Meta的員工人數是7萬8865人，比前一年增長6%。紐約時報20日報導，一些員工簽署了請願書，反對Meta公司的一項計畫。該計畫將利用員工資料訓練公司內部的AI工具。員工們透過遠端交流訊息，並查看內部通訊錄，以了解哪些同事被裁員。

對灣區而言，這些裁員加劇了科技公司持續裁員的趨勢，同時，這些公司卻在人工智慧資料中心、晶片和人才方面投入大量資金。

Meta 查克柏格 舊金山

上一則

金山首辦「移動文化慶典」亞太月纜車開進街頭

下一則

亞裔人口快速成長 東灣大型亞洲超市增加 有人歡迎有人反對

延伸閱讀

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈
Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮 網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮 網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股
善待被AI取代的失業員工

善待被AI取代的失業員工
IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作

IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作
Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨