Meta如期裁8000人 另有7000人調AI相關部門

圖為Meta的超級智慧（superintelligence）專案領導人汪滔（Alexandr Wang）。（路透）

Meta 於20日開始為數8000人的大裁員行動，佔員工總數10%；另也將約7000名員工調配到新的人工智慧相關團隊，以符應公司增加對AI投入的策略。

路透社引述一份內部備忘錄報導，執行長查克柏格 告訴員工，他預計今年不會再有大規模裁員。這與先前關於2026年稍後可能進一步裁員的報導有所不同。此次受影響的美國員工將獲得16周的遣散費，外加每服務一年有額外兩周的遣散費。

舊金山 紀事報報導，這是臉書（Facebook）母公司近年來最大規模的裁員之一，而且要將資金和人員重新分配到AI領域。此前Meta在4月就已告知員工，裁員將於5月20日開始，因此裁員在意料之中。根據彭博社報導，裁員通知先在亞洲發出，隨後蔓延至歐洲和美國。公司在發出通知的同時，鼓勵員工居家辦公。

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等的Meta，將此次裁員解釋為公司整體策略的一部分，旨在提高效率同時增加對AI的投入。今年1月，公司告知投資者預計2026年的資本支出將達到1150億至1350億美元，成長將主要來自對Meta超級智慧實驗室及其核心業務的投資。

Meta公佈的2025年營收為2009.7億美元，淨利為604.6億美元。此次重組凸顯了矽谷大型企業圍繞AI進行重組的力度之大，即便其中許多公司仍保持著高獲利能力。去年6月，Meta斥資143億美元收購了ScaleAI，並聘請其年輕華裔聯合創始人汪滔（AlexandrWang）擔任「超級智慧」（superintelligence）專案領導人。該公司還挖來了其他AI人才，據報道提供的薪酬方案高達1億美元。

公司稱在2025年底，Meta的員工人數是7萬8865人，比前一年增長6%。紐約時報20日報導，一些員工簽署了請願書，反對Meta公司的一項計畫。該計畫將利用員工資料訓練公司內部的AI工具。員工們透過遠端交流訊息，並查看內部通訊錄，以了解哪些同事被裁員。

對灣區而言，這些裁員加劇了科技公司持續裁員的趨勢，同時，這些公司卻在人工智慧資料中心、晶片和人才方面投入大量資金。