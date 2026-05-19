我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

國民黨美西直一分部 表揚愛心媽媽

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨美西直一分部於17日在南灣華僑文教中心舉辦愛心媽媽表揚大會。(國民黨美西直...
國民黨美西直一分部於17日在南灣華僑文教中心舉辦愛心媽媽表揚大會。(國民黨美西直一分部提供）

國民黨美西直一分部5月17日在南灣華僑文教中心舉辦年度愛心媽媽表揚大會。今年當選的八位愛心媽媽是︰梁小貞、李芸華、簡秀貞、周谷蘭、陳恬寧、余國英、翁秀美及吳允良。

八位愛心媽媽除了對家庭付出無限愛心並為家人貢獻良多之外，她們大多熱心公益服務社會為社區做出許多貢獻。每位愛心媽媽上台接受表揚時，家人及支持者皆湧到台上為她獻花，場面非常溫馨。

經文處副處長朱永昌及直一分部常委宋貞為愛心媽媽獻花及頒發獎狀。當天的活動來賓雲集，僑界領袖鄭光志、葉雲河、陳松、林美蓮、呂玉貞、陳建芬等人，以及密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）皆到場祝賀。現場吸引了三百多位僑胞參加，場面熱鬧非凡。

宋貞致詞：「恭喜當選的八位愛心媽媽，善良有愛心的母親，必能營造出快樂的家庭。世人皆知，一位母親在家庭中的重要性。 」 她希望，明年活動能擴大舉行，籲請各界踴躍推薦心目中的愛心媽媽參加表揚。

朱永昌指出，母親節是全球性的節日，今年獲選的愛心媽媽們除了照顧家庭教育子女外，並將愛心延伸至社區服務。他鼓勵主辦單位持續擴大活動，讓更多人關注母親對家庭與社會的貢獻。

每年獲選的愛心媽媽大多由社團推薦，直一分部也鼓勵子女們為母親報名。只要在報名表上簡述母親對家庭的貢獻，就可參加選拔。直一分部於每年1月即開始接受愛心媽媽的報名。

國民黨

上一則

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

下一則

聖克拉拉縣地檢長重審史大破壞案 遭法官取消資格

延伸閱讀

華裔婦女協進會聯歡 表揚模範母親

華裔婦女協進會聯歡 表揚模範母親
華商會幸福媽媽 三代同堂歡慶母親節

華商會幸福媽媽 三代同堂歡慶母親節
攜手議員 布碌崙5華社機構共慶母親節

攜手議員 布碌崙5華社機構共慶母親節
南加表彰非凡母親 佳音社用音樂戲劇獻愛

南加表彰非凡母親 佳音社用音樂戲劇獻愛
自閉症孩子母親節上台表演 媽媽：辛苦值得

自閉症孩子母親節上台表演 媽媽：辛苦值得

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長