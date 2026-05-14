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舊金山慈善狗狗賽 倡議終結槍枝暴力 勇士總教練柯爾參與

記者王子涵╱舊金山報導
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2025年9月舊金山市府聯合警局上線槍枝安全存放計畫。（取自SFGOV TV）
2025年9月舊金山市府聯合警局上線槍枝安全存放計畫。（取自SFGOV TV）

防槍枝暴力組織Pierce’s Pledge與社區青年組織United Playaz將於15日在舊金山市政廳前，共同主辦第三屆「Pawz for Pierce’s Playaz」慈善狗狗比賽。活動結合趣味寵物競賽與反槍枝暴力倡議，由青少年主導策畫，為受到槍擊暴力影響的年輕人提供發聲平台。

主辦單位表示，今年活動預計邀請超過150名來自灣區15所學校的學生參與，並將邀請多位政界、體育界與社區人士擔任評審與嘉賓，包括勇士總教練柯爾（Steve Kerr）、加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）、舊金山第二區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）、Pierce’s Pledge創辦人Pierce的母親Lesley Hu，以及United Playaz行政總監Rudy Corpuz等人。

Pierce’s Pledge的創立源於，2017年在舊金山Marina區家庭槍擊事件中不幸身亡的九歲男童Pierce Howard Hu。主辦方表示，這項活動完全由青少年策畫與執行，希望透過社區參與、藝術與趣味競賽，提升外界對槍枝暴力問題的關注，同時為年輕人創造療癒與交流空間。

根據主辦方資料，活動過去兩年已募得超過11萬元，用於支持舊金山警局（SFPD）與United Playaz合作的槍枝回購計畫、受槍枝暴力影響學生的DayDay Scholarship獎學金，以及安全槍枝存放推廣與青年心理創傷輔導等項目。

謝里爾在聲明中表示，這場活動結合歡樂、療癒與公共倡議，「必須盡一切努力防止槍枝暴力，保護孩子安全。」他並稱讚參與活動的年輕人，將傷痛轉化為社區領導力，為城市帶來更安全的未來。

主辦單位指出，今年活動也特別邀請長期倡議槍枝管制的總教練柯爾參與。柯爾多年來持續公開呼籲加強槍枝安全立法，其父親曾在1984年於黎巴嫩遭槍殺身亡，因此對相關議題投入甚深。

勇士總教練柯爾參與舊金山慈善狗狗賽，倡議終結槍枝暴力。(美聯社）
勇士總教練柯爾參與舊金山慈善狗狗賽，倡議終結槍枝暴力。(美聯社）

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