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太極門創立60周年 庫比蒂諾道館同慶25載 將辦文化盛會

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逢太極門氣功養生學會創立60周年，位於矽谷庫比蒂諾道館亦迎來成立25周年館慶，將...
逢太極門氣功養生學會創立60周年，位於矽谷庫比蒂諾道館亦迎來成立25周年館慶，將於4月19日（星期日）舉辦「氣蘊人生 歡樂奔騰」25周年館慶活動。(主辦單位提供)

逢太極門氣功養生學會創立60周年，位於矽谷庫比蒂諾道館亦迎來成立25周年館慶，將於4月19日（星期日），在Quinlan Community Center舉辦「氣蘊人生 歡樂奔騰」25周年館慶活動。活動結合文化展覽、精彩展演與論壇分享，誠摯邀請灣區民眾共同參與，一同感受氣功養生與良心文化所帶來的健康與喜悅。

活動主題「氣蘊人生 歡樂奔騰」，寓意透過氣功修練，體悟人生五寶——健康、財富、智慧、快樂與幸福。

現場將安排「科技人的work and life balance」論壇，邀請來自不同科技領域與人生階段的太極門弟子分享，在高壓環境中如何運用氣功與修心功夫，調適身心、突破挑戰，進而創造健康快樂的平衡人生，提供現代人實用且深具啟發的生活智慧。

當天亦將規畫文化展演樂團將帶來別具意義的「生日快樂」節目。名為「扇舞翩翩 圓美人生」的飄扇舞，「扇」取「善」的意涵，由練氣多年的太極門師姊表演。武術展演「富強康樂」融合剛柔並濟的拳法與陣形，詮釋俠義精神，傳遞以武修心、以愛化世的深遠意涵。

多元互動文化展覽「健康與智慧的幸福人生」，內容豐富多元，包括象徵青春與希望的「青春龍馬」互動迎賓，展現活力與正向能量；融合武術精神的「功夫茶文化」，邀請來賓聞香品茗、以茶會友，體驗靜心之美；「人生尋寶圖」則引導民眾探索日常生活中，實踐身心平衡與幸福的方法；「心光共融」透過歷史影像回顧庫比蒂諾道館25年重要里程碑，呈現師徒同心的感動歷程；「傳愛百國」則以世界地圖結合行腳照片，展現太極門氣功養生學會多年來推動愛與和平的全球足跡，傳遞「世界一家」的理念。

60年來，在掌門人洪道子博士帶領下，太極門氣功養生學會秉持弘揚太極門文化、促進世人身心靈健康的宗旨，強調練氣養生與修心養性，並長期推動人權教育與良心文化，將愛與和平的理念傳遞至世界各地。深耕灣區25年的庫比蒂諾道館，亦將此精神落實於高科技匯聚的矽谷，協助人們在快速變動與高壓的生活節奏中，找回內在平衡，培養正向能量，促進社區和諧發展。

庫比蒂諾道館誠摯邀請社區民眾闔家參與這場融合文化、健康與心靈成長的盛會，在歡樂與感動中，共同見證一甲子文化的傳承與愛的延續，開啟更光明與和諧的未來。

活動流程：

12時30–13時 報到與迎賓。13時-14時 文化展覽：健康與智慧的幸福人生。14時15時 主題節目「氣蘊人生 歡樂奔騰」。15時–16時 茶點交流。

矽谷 灣區

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