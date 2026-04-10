Philz Coffee卡斯楚門市擬停掛彩虹旗 員工、社區反彈

截至目前，Philz Coffee卡斯楚門市內的彩虹旗仍然懸掛，店內亦持續呈現強烈的多元文化氛圍。（取材自谷歌街景）

舊金山 本地連鎖咖啡品牌Philz Coffee近日因擬移除門市內彩虹旗等裝飾，引發員工與社區強烈反彈。事件以位於卡斯楚區（Castro）的門市為中心，該區長年被視為舊金山LGBTQ+文化的重要象徵。

根據舊金山標準(The San Francisco Standard)報導，Philz管理層近期提出調整門市陳設，計畫移除包括彩虹旗在內的牆面裝飾。執行長薩達拉尼亞尼(Mahesh Sadarangani)表示，此舉旨在為所有門市打造「更一致且更具包容性的顧客體驗」，強調公司對多元族群的支持「不僅體現在牆面裝飾上」。

不過，多名門市員工對此說法並不認同。卡斯楚門市員工指出，該店約九成員工為LGBTQ+族群，彩虹旗不僅是裝飾，更代表社群認同與歷史意義。「這裡有深厚的同志文化，人們來到這個社區，是為了被看見、被認可、被尊重，」一名員工表示，「必要的話，我會穿著彩虹旗裙上班。」

截至目前，卡斯楚門市內的彩虹旗仍然懸掛，店內亦持續呈現強烈的多元文化氛圍，包括販售同志主題藝術作品及張貼「全城最酷兒的咖啡店」等標語。不過，多名員工表示，尚未接獲公司明確指示，卻已開始面對顧客大量詢問相關政策。

事件亦引發消費者與社區團體反應。一項在請願網站發起的連署已累積逾2400人簽名，批評公司迎合保守立場，部分顧客更揚言抵制。同時，部分LGBTQ+非營利機構也開始重新評估與Philz的合作關係。

位於聖荷西的Billy DeFrank LGBTQ+社區中心即表示，將中止與Philz的募款合作。該中心執行長安托洛維奇(Gabrielle Antolovich)指出，移除彩虹旗是企業淡化少數族群象徵的趨勢之一，「如果企業不延續原有價值，最終將失去顧客支持。」

Philz Coffee成立於2003年，起家於舊金山米慎區（Mission District），曾以在地文化與員工自主性著稱。然而，該公司於2025年被私募基金Freeman Spogli & Co.以約1.45億元收購後，企業文化轉型已逐漸引發內部關注。有前員工指出，公司近年營運風格日趨企業化，門市自主性明顯下降。

曾在Corte Madera門市任職逾十年的前員工表示，類似調整早有跡象，包括移除店內一線救援人員相關展示，以及去年底撤下彩虹旗。「這不只是外觀改變，而是整體文化的轉向。」

儘管爭議持續延燒，薩達拉尼亞尼仍表示，公司年度「Unity」募款活動將於6月同志驕傲月期間如期舉行，並強調團結（Unity）是公司運作的核心價值。