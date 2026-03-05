聖荷西中華文化園區 周日辦「農曆新年慶典」免費賞舞獅

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西 Overfelt Gardens 內的中華文化園區訂於3月8日上午11時30分至下午2時30分舉辦「農曆新年慶典」。(主辦單位提供)
為迎接農曆新年並弘揚多元文化，聖荷西Overfelt Gardens內的中華文化園區（Chinese Cultural Garden）將於3月8日舉辦「農曆新年慶典」，活動向灣區各華人社區及所有市民開放，免費入場，邀請各界攜家帶眷前來同歡。

活動由聖荷西市議員Peter Ortiz主辦，華美傳統基金會及東南亞族裔協辦。主辦單位表示，活動當日將提供免費點心與飲品，並安排一系列兼具節慶氛圍與文化教育意義的精彩表演，包括舞龍、扯鈴（Chinese yo-yo）、太極及民俗舞蹈等，展現中華文化的活力與魅力，並促進社區交流與族裔互動，讓民眾在歡慶佳節的同時，感受文化傳承的深厚底蘊。

Peter Ortiz也將於現場主持繪畫比賽頒獎儀式，表揚表現優異之參賽者，肯定青年創意與藝術表現，不僅為活動增添溫馨與鼓舞人心的意義，也進一步彰顯藝術教育與社區參與的重要價值。華美傳統基金會及東南亞族裔表示，本次慶典不僅是一場迎春活動，更是一個凝聚社區、推動文化傳承並增進公共參與的重要平台。

國際農曆新年慶典活動時間為：3月8日上午11時30分至下午2時30分；地點在︰Overfelt Gardens中華文化園區的友誼門（Friendship Gate）–368 Educational Park Dr, San Jose, CA 95116

