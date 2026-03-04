太極門60周年 灣區3月8日辦「和平永續 福馬奔騰」新春茶敍

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
太極門氣功養生學會訂於3月8日下午，在太極門聖塔克拉拉道館，舉辦「和平永續 福馬奔騰」新春茶敘。（主辦單位提供）
太極門氣功養生學會訂於3月8日下午，在太極門聖塔克拉拉道館，舉辦「和平永續 福馬奔騰」新春茶敘。（主辦單位提供）

太極門氣功養生學會聖塔克拉拉市和庫比蒂諾道館訂於3月8日下午，在太極門聖塔克拉拉道館（地址：5155 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051）舉辦「和平永續 福馬奔騰」新春茶敘。該會邀請灣區親朋好友齊聚一堂，共享健康、喜悅與祝福的美好時節。

太極門氣功養生學會創立60周年。一甲子以來，秉持愛與和平的初心，致力推動身心靈健康與良心文化，為社會注入正向能量。今年新春茶敘主題以「和平永續」象徵在變動的世局中凝聚善念、安定身心；「福馬奔騰」則寓意在新的丙午馬年裡，充滿活力與希望，福氣滿滿、勇敢追夢，馬上開創嶄新的未來。

活動當天將由祥獅迎賓揭開序幕，隨即展開新春茶敘園遊會。現場民眾可體驗茶香迎人的功夫茶、福氣印記紋身貼紙、夾住好運「十二好氣卡」，以及「時來運轉」轉盤抽紅包，讓大家在歡笑互動中迎向好運。

此外，還有象徵團圓圓滿的「幸福滾滾」五色湯圓體驗，以及揮毫納福春聯書法，增添濃厚年節氣氛。現場亦準備多樣應景美食，包括「旺來飄香」氣炸香腸、甜不辣以及「福甜雙喜」雞蛋糕、糖葫蘆與暖心養氣的桂圓紅棗好運茶，讓來賓在品味佳餚的同時，感受滿滿的新春喜氣。

文化展演更是本次活動的一大亮點。氣勢磅礴、鼓動人心的神鼓陣，將為新的一年注入滿滿能量；「龍馬舞」展現剛柔並濟的氣勢與團結精神，象徵龍馬精神、昂首騰躍；「The Power of Peace and Love」展演則傳遞愛與和平的信念，期盼人人心存善念，共創永續未來。

活動中將播放台北慈濟醫院病理科主治醫師林志恭「精準養生．遠離癌症」專題影帶。現場亦安排弟子練功心得分享，來自不同背景的太極門弟子將分享透過氣功修行改善身心、轉化心境的真實故事，為新的一年注入溫暖而正向的力量。報名請聯繫Lisa Tsai，電洽408-838-3286。

