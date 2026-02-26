聖荷西、聯合市需求上升 安樂居將增設兩處長者照護中心

安樂居將於聖荷西和聯合市增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。(安樂居提供)

隨著灣區 長者人口持續增加，聖荷西 與聯合市對長者服務的需求明顯上升。安樂居將於兩地增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。

安樂居首席醫療長呂以斌醫生指出，安樂居目前已有七個中心，但隨著南灣及東灣長者人數增加，現有資源逐漸不足，因此決定在聖荷西及聯合市增設長者日間護理中心。其中聖荷西將新增南區中心，加上原有東區據點，以縮短長者往返距離，提升服務可及性。

據介紹，新中心面積均超過萬平方呎，設有日間活動空間及診所，採取「One-Stop Shop」模式，整合營養諮詢、復健治療、醫師看診及專科服務，包括眼科與牙科等，方便長者在同一地點獲得多項照護資源。

呂以斌表示，聖荷西與聯合市在交通條件上與舊金山 不同，公共交通較不便利，許多長者若無家人接送，前往覆診相當困難。對此，呂以斌指出，安樂居的長者全面護理計畫（PACE）提供交通接送服務，可協助長者往返中心或外部專科檢查地點，減輕家庭照顧者壓力。

他也提到，不少民眾對安樂居名稱產生誤解，以為是住宿型機構。實際上，PACE計畫是一套全面性的長者照護服務，內容包括接送、送餐、家居護理、醫療照護、藥物管理、社工及營養師等多項資源，重點是讓長者繼續在自己家中生活，而非入住機構。

「我們的目標，是支持長者可以在家裡和家人一起，健康快樂地生活。」呂以斌表示，多數長者希望維持原有生活方式，因此服務設計除了中心照護外，也包含上門服務與遠距醫療，依照個別需求彈性安排。

呂醫生也提醒民眾，在選擇長者服務時，不僅要考慮當下需求，更要提前規劃未來。他指出，許多人會為財務做長期規畫，但健康同樣需要提早準備，選擇服務時應多了解、多比較，親自參觀與感受，才能找到真正適合自己的方案。

超過一半的安樂居主診醫師擁有老年醫學的高級培訓，在美國類似的醫療機構首屈一指。他們曾在耶魯大學（Yale）、舊金山加州大學（UCSF）、史丹福大學（Stanford）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）和布朗大學（Brown）等全美頂尖學府接受醫學培訓。