聖荷西、聯合市需求上升 安樂居將增設兩處長者照護中心

本報訊
安樂居將於聖荷西和聯合市增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。(安樂居提供)
安樂居將於聖荷西和聯合市增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。(安樂居提供)

隨著灣區長者人口持續增加，聖荷西與聯合市對長者服務的需求明顯上升。安樂居將於兩地增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。

安樂居首席醫療長呂以斌醫生指出，安樂居目前已有七個中心，但隨著南灣及東灣長者人數增加，現有資源逐漸不足，因此決定在聖荷西及聯合市增設長者日間護理中心。其中聖荷西將新增南區中心，加上原有東區據點，以縮短長者往返距離，提升服務可及性。

據介紹，新中心面積均超過萬平方呎，設有日間活動空間及診所，採取「One-Stop Shop」模式，整合營養諮詢、復健治療、醫師看診及專科服務，包括眼科與牙科等，方便長者在同一地點獲得多項照護資源。

呂以斌表示，聖荷西與聯合市在交通條件上與舊金山不同，公共交通較不便利，許多長者若無家人接送，前往覆診相當困難。對此，呂以斌指出，安樂居的長者全面護理計畫（PACE）提供交通接送服務，可協助長者往返中心或外部專科檢查地點，減輕家庭照顧者壓力。

他也提到，不少民眾對安樂居名稱產生誤解，以為是住宿型機構。實際上，PACE計畫是一套全面性的長者照護服務，內容包括接送、送餐、家居護理、醫療照護、藥物管理、社工及營養師等多項資源，重點是讓長者繼續在自己家中生活，而非入住機構。

「我們的目標，是支持長者可以在家裡和家人一起，健康快樂地生活。」呂以斌表示，多數長者希望維持原有生活方式，因此服務設計除了中心照護外，也包含上門服務與遠距醫療，依照個別需求彈性安排。

呂醫生也提醒民眾，在選擇長者服務時，不僅要考慮當下需求，更要提前規劃未來。他指出，許多人會為財務做長期規畫，但健康同樣需要提早準備，選擇服務時應多了解、多比較，親自參觀與感受，才能找到真正適合自己的方案。

超過一半的安樂居主診醫師擁有老年醫學的高級培訓，在美國類似的醫療機構首屈一指。他們曾在耶魯大學（Yale）、舊金山加州大學（UCSF）、史丹福大學（Stanford）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）和布朗大學（Brown）等全美頂尖學府接受醫學培訓。

安樂居目前在灣區的多家日間護理中心為居住在舊金山、佛利蒙、聯合城、紐華克以及聖塔克拉拉縣的長者，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務。有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報每周四B1廣告上的二維條碼查詢詳情。

安樂居將於聖荷西和聯合市增設新中心，透過一站式全面照護服務，協助長者在家中與家人共同生活，減少對機構式照護的依賴。(安樂居提供)

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51

