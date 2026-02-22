灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。（記者江碩涵／攝影）
活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。（記者江碩涵／攝影）

為凝聚舊金山灣區僑胞向心力，駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心2月21日中午舉辦「慶祝中華民國115年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，並以舞龍舞獅開場，向灣區僑界賀新春，喜迎馬年，討個喜氣與好兆頭。

活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、僑教中心副主任蔡佳樺與舊金山台北經文辦事處多位長官、僑教中心全體人員熱情歡迎僑胞們參與，互道恭喜，熱鬧滾滾。

伍志翔表示，這是他第一次參與金山灣區的僑界新春團拜活動，自上任來發現灣區的僑團非常熱心、行動力也非常強，僑胞安排的活動多元又豐富。他表示，台灣能繼續在半導體、AI供應鏈上重要的位置，最大的功勞就是舊金山灣區僑胞的努力，讓台灣可以被主流看到，也能被國際社會支持，並祝賀大家「馬上發大財」。

為展現在過去一年對全體僑胞的感謝及祝福，伍志翔帶領駐處各組組長以及各僑務委員們、特別在現場為僑胞打菜、服務餐點，融合各僑團、僑校等單位帶來精彩節目，除了三太子電音外，也有現在最流行的Kpop等舞曲，讓新春團拜的活動達到最高潮。會後主辦單位並致贈與會僑胞總統福袋、春聯及僑委會元宵燈籠。

駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心2月21日中午舉辦「慶祝中華民國115年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，並以舞龍舞獅開場。（記者江碩涵／攝影）
為展現在過去一年對全體僑胞的感謝及祝福，伍志翔帶領駐處各組組長以及各僑務委員們、特別在現場為僑胞打菜、服務餐點，融合各僑團、僑校等單位帶來精彩節目。（記者江碩涵／攝影）
為凝聚舊金山灣區僑胞向心力，駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心2月21日中午舉辦「慶祝中華民國115年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，並以舞龍舞獅開場。（記者江碩涵／攝影）
活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。（記者江碩涵／攝影）
活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。（記者江碩涵／攝影）

