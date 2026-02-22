灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。（記者江碩涵／攝影）

為凝聚舊金山灣區 僑胞向心力，駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心2月21日中午舉辦「慶祝中華民國 115年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，並以舞龍舞獅開場，向灣區僑界賀新春，喜迎馬年，討個喜氣與好兆頭。

活動現場張燈結綵喜氣洋洋，一開場就有許多表演節目，並有舞龍舞獅等節目加持討紅包，與500名僑胞同歡。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、僑教中心副主任蔡佳樺與舊金山台北經文辦事處多位長官、僑教中心全體人員熱情歡迎僑胞們參與，互道恭喜，熱鬧滾滾。

伍志翔表示，這是他第一次參與金山灣區的僑界新春團拜活動，自上任來發現灣區的僑團非常熱心、行動力也非常強，僑胞安排的活動多元又豐富。他表示，台灣能繼續在半導體、AI供應鏈上重要的位置，最大的功勞就是舊金山灣區僑胞的努力，讓台灣可以被主流看到，也能被國際社會支持，並祝賀大家「馬上發大財」。