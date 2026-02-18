北加州中國企業協會 喜迎新年

瑞馬迎春聚灣區，北加州中國企業協會喜迎新年。（受訪者供圖）

為迎接新春佳節，凝聚在北加州 發展的中國企業力量，北加 州中國企業協會於近日在聖荷西錢塘中心舉辦「瑞馬迎春」2026年會。協會會員企業代表、各界嘉賓齊聚一堂，在喜慶祥和的氛圍中共敘情誼、共話發展。

中國駐舊金山 總領事張建敏出席年會。張建敏向中企協廣大會員企業及到場嘉賓送上新春祝福並在講話中表示，2025年中美關係的大船在兩國元首把舵領航下，穿越風浪、平穩前行；鼓勵大家在新的起點上認準高質量發展這個目標，把創新活力激發出來，一步一個腳印把開局工作做好，為未來發展打好基礎、開好頭，為國家發展多出一分力，也為中美合作多添一分勁。

年會現場洋溢著濃厚的節日氣氛。協會負責人劉慶回顧了過去一年協會在服務會員、促進中美經貿交流、加強企業合作等方面取得的成果，並對會員企業長期以來的積極參與和大力支持表示衷心感謝。他指出，2026年協會將繼續發揮橋梁和平台作用，圍繞「服務，連接，信心」助力會員企業在合規經營、資源對接及可持續發展等方面實現新的突破。

年會還穿插了富有中國傳統文化特色的文藝節目和互動環節，展現了中資企業團結進取、開放包容的良好形象。本次「瑞馬迎春」年會不僅為會員企業提供溝通交流、拓展合作的寶貴機會，也進一步增強協會的凝聚力與影響力。與會嘉賓紛紛表示，將以此次年會為契機，加強聯繫、深化合作，共同推動北加州中國企業高質量發展。