僑團東華社81周年慶 500人齊迎春

舊金山 東華社日前舉辦慶祝成立81周年暨迎新春聯歡晚會，吸引了約近500名來自華裔區的代表出席，並迎接農曆新年的到來。

東華社社長唐勁輝回顧了東華社81年的發展歷程，強調其在華人 社區中的重要地位。他表示，東華社是連接舊金山灣區 新老僑團的橋梁，更是一座將華人社區與主流社會緊密聯繫的紐帶。「東華社將繼續弘揚中華優秀文化，關注社區福祉，積極參與社會事務，為促進中美民間交流與友誼貢獻力量。」

唐勁輝表示，東華社作為資深僑團，將繼續以「僑橋」定位引領灣區華人社區的發展，在服務會員、推動文化傳承、促進美中友好關係方面做好服務。

晚會吸引了眾多灣區政界人士和僑界領袖到場祝賀。中國駐舊金山總領事館副總領事曹軼彬致辭肯定了東華社在弘揚中華文化、團結華人社區方面的貢獻。

中華總商會會長劉運方、舊金山估值官郭華健、舊金山市議會主席孟達文、市議員陳小焱、舊金山市多位法官，以及加州主計長與多位市府公共事務專員先後發表講話並辦法賀狀，對東華社多年來的努力表示感謝，並期待其繼續在社區事務中發揮領導作用。

晚會還邀請了灣區著名導演策畫演出團隊，為現場呈現了精采的表演。