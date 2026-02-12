庫比蒂諾備受爭議40套可負擔房建案 獲准

庫比蒂諾的一個有爭議的非營利性住房項目已經考慮了大約20年，現在可以繼續進行了。(本報檔案照)

據「聖荷西 焦點」（San Jose Spotlight）報導，10日經過三個小時馬拉松式的陳述和公眾評論，庫比蒂諾市議會以3-1-1的投票 結果，勉強批准了一個有40套可負擔房的首套住房組合Mary Avenue Villas。其中，19個將留給有智力和發育殘疾兒童的成年人和家庭。

市議員王瑞光（R 「Ray」 Wang）投反對票，副市長趙良方（Liang Chao）棄權。Charities Housing是該項目的非盈利開發商。

這個兩層樓的項目位於85號高速公路旁邊的一片狹窄的0.79畝的國有土地上，它將切割部分街道，並取消89個停車位，以便建造住房組合。

前庫比蒂諾市長馬弘利（Orrin Mahoney）是庫比蒂諾扶輪社Mary Avenue Villas的長期組織者，他對這個結果很滿意，「我們得到了所需的95%，這是一個非常有創意、令人驚歎的項目，將會帶來很多好處。」

王瑞光則在會上持不同看法，他站在了附近的Garden Gate居民一邊說：「我們正在與我們的居民作對，用900萬納稅人的錢來做這件事。」

扶輪社和其他非盈利組織現在尋求理事會對Mary Avenue Villas的批准，以免錯過3月中旬到期的稅收抵免。

該提議遭到了附近Garden Gate社區的強烈反對，它仍然面臨著至少一個障礙——獲得以象徵性的一元購買該地塊的批准。

Mary Avenue Villas的反對者說，該市沒有遵守所有規定，將該地塊視為可以出售給私人開發商的剩餘土地。The Garden Gate Coalition for Mary Avenue Safety機構雇用一名律師來挑戰該市的法律推理，並發誓要繼續鬥爭。

「委員會的投票是政治戲劇對法律現實的勝利，大多數人明確地將『道德』使命置於他們遵守國家環境和行政法的宣誓義務之上，」聯盟發言人Lina Lang表示。

反對者還認為，停車位的減少會加劇擁堵，尤其是在節日期間，人們會聚集到附近的紀念公園。他們說，庫市未能滿足縮小街道的法律要求，環境審查也不充分。

投了棄權票的副市長趙良方對這一決定深感不安地說：「我真的很想對這個項目投贊成票，因為我從2019年就開始期待這個項目了，我真的認為這是非常需要的，但是，正如律師指出的那樣，我們今天沒有足夠的法律理由聲稱這是多餘的公共土地。」