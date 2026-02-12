我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

庫比蒂諾備受爭議40套可負擔房建案 獲准

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
庫比蒂諾的一個有爭議的非營利性住房項目已經考慮了大約20年，現在可以繼續進行了。(本報檔案照)
庫比蒂諾的一個有爭議的非營利性住房項目已經考慮了大約20年，現在可以繼續進行了。(本報檔案照)

據「聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，10日經過三個小時馬拉松式的陳述和公眾評論，庫比蒂諾市議會以3-1-1的投票結果，勉強批准了一個有40套可負擔房的首套住房組合Mary Avenue Villas。其中，19個將留給有智力和發育殘疾兒童的成年人和家庭。

市議員王瑞光（R 「Ray」 Wang）投反對票，副市長趙良方（Liang Chao）棄權。Charities Housing是該項目的非盈利開發商。

這個兩層樓的項目位於85號高速公路旁邊的一片狹窄的0.79畝的國有土地上，它將切割部分街道，並取消89個停車位，以便建造住房組合。

前庫比蒂諾市長馬弘利（Orrin Mahoney）是庫比蒂諾扶輪社Mary Avenue Villas的長期組織者，他對這個結果很滿意，「我們得到了所需的95%，這是一個非常有創意、令人驚歎的項目，將會帶來很多好處。」

王瑞光則在會上持不同看法，他站在了附近的Garden Gate居民一邊說：「我們正在與我們的居民作對，用900萬納稅人的錢來做這件事。」

扶輪社和其他非盈利組織現在尋求理事會對Mary Avenue Villas的批准，以免錯過3月中旬到期的稅收抵免。

該提議遭到了附近Garden Gate社區的強烈反對，它仍然面臨著至少一個障礙——獲得以象徵性的一元購買該地塊的批准。

Mary Avenue Villas的反對者說，該市沒有遵守所有規定，將該地塊視為可以出售給私人開發商的剩餘土地。The Garden Gate Coalition for Mary Avenue Safety機構雇用一名律師來挑戰該市的法律推理，並發誓要繼續鬥爭。

「委員會的投票是政治戲劇對法律現實的勝利，大多數人明確地將『道德』使命置於他們遵守國家環境和行政法的宣誓義務之上，」聯盟發言人Lina Lang表示。

反對者還認為，停車位的減少會加劇擁堵，尤其是在節日期間，人們會聚集到附近的紀念公園。他們說，庫市未能滿足縮小街道的法律要求，環境審查也不充分。

投了棄權票的副市長趙良方對這一決定深感不安地說：「我真的很想對這個項目投贊成票，因為我從2019年就開始期待這個項目了，我真的認為這是非常需要的，但是，正如律師指出的那樣，我們今天沒有足夠的法律理由聲稱這是多餘的公共土地。」

這場辯論現在進入了庫比蒂諾規畫委員會（Cupertino Planning Commission），預計將在2月10日的下次會議上考慮縮小Mary大道的問題。市議會也可能採取進一步行動，正式確認該地塊是多餘的土地。

庫比蒂諾的一個有爭議的非營利性住房項目已經考慮了大約20年，現在可以繼續進行了。...
庫比蒂諾的一個有爭議的非營利性住房項目已經考慮了大約20年，現在可以繼續進行了。（取自Pexels）

投票 聖荷西

上一則

台裔二代、精神科醫師楊真理 將台灣元素融入巧克力世界

下一則

情人節前夕 FBI：當心網路「浪漫詐騙」 小心財色兩失

延伸閱讀

南加華男在家種植上千株大麻 下場慘了

南加華男在家種植上千株大麻 下場慘了
太浩湖畔領地歸還瓦修族部落 加州史上第3大土地歸還

太浩湖畔領地歸還瓦修族部落 加州史上第3大土地歸還
西敏市廢棄購物中心 將迎新生

西敏市廢棄購物中心 將迎新生
社區建校落空 華人屋主「被銷售誤導」買房超後悔

社區建校落空 華人屋主「被銷售誤導」買房超後悔
說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺