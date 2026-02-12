台裔二代、精神科醫師楊真理 將台灣元素融入巧克力世界

Formosa Chocolates由楊真理一手創辦，身為台裔第二代的她出生於美國中部奧克拉荷馬州一個小城鎮，父母皆來自台灣台南。(本報資料照片)

為迎接馬年與浪漫情人節的到來，Formosa Chocolates特別推出兩款限量節慶系列，以品牌擅長的亞洲風味、精湛手工技藝與優雅設計為核心，呈現獨具特色的節慶巧克力，而這家Formosa Chocolates由台裔二代楊真理（Kimberly Yang）一手創辦，不僅曾登上米其林指南、舊金山 亞太經濟合作峰會（APEC）等大場面，更是代表她對家鄉台灣以及東方風情展現熱情的藝術殿堂。

Formosa Chocolates創辦人楊真理表示，今年農曆年特別推出向傳統致敬、融合創新風味的農曆新年夾心巧克力禮盒，以亞洲茶文化、懷舊風味為靈感，並以喜氣紅色包裝呈現節慶氛圍，也代表她向自己的家鄉致意。

Formosa Chocolates由楊真理一手創辦，身為台裔第二代的她出生於美國中部奧克拉荷馬州 （Oklahoma）一個小城鎮，父母皆來自台灣台南，她也是一位精神科醫師，至今仍會兼職看診。

由於她喜愛烘焙，曾放下工作，到紐約、拉斯維加斯學做巧克力，開啟她的甜點道路，她更為了精進，遠赴比利時學做高級巧克力，且為了融合家鄉的情懷，在巧克力中加入了許多東方和台灣元素。

她的作品曾登上米其林指南、Consumer Reports、Bon Appétit、Food Network、舊金山紀事報等，也曾受美國國務院委託，為2023年舊金山亞太經合會外賓製作客製巧克力，目前的合作夥伴包括 Google、柏克萊加大 、史丹福大學、Peloton、Meta集團、X平台（前Twitter）以及舊金山歌劇院等。

楊真理說，這次的農曆新年夾心巧克力禮盒，包含四款精心製作的口味，茉莉烏龍擁有茉莉烏龍茶甘納許搭配黑巧克力外殼，是2026全新口味；味噌焦糖則有濃郁味噌焦糖內餡與黑巧克力外殼；黑芝麻則有杏仁果仁夾心，包覆白巧克力外殼，最後則是焙茶蕎麥，是以焙茶焦糖、膨發蕎麥與榛果果仁夾心，也是2026全新口味。

她也將持續開發更多新產品，並融入東方以及家鄉台灣的元素，持續推廣巧克力創作理念到主流。她為了農曆新年特別提供6入、12入與24入精裝禮盒，可作為送禮、團聚或節慶擺盤的精緻選擇。顧客可選擇接近農曆新年的配送日期，以確保最佳新鮮度，即日起開放出貨與門市自取。