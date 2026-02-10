CYC在華埠舉辦情人節配對 60單身人士報名

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
圖為2024年，社區青年中心開業位於Clement街952號的新設施。（記者王子涵／攝影）
華埠將於情人節迎來全新街頭活動。由社區青年中心（CYC）策畫的「華埠Commercial Break市集—情人節配對街市」，將於14日中午12時至下午6時在Commercial街登場，為舊金山華埠首次結合情人節主題與配對活動的街區市集。

社區青年中心表示，活動當天下午1時至3時將舉行配對互動時段，已吸引超過60名民眾事先報名參與。現場將由專業媒人主持小組互動與破冰遊戲，營造輕鬆、不具壓力的交流環境，對象不限單身者，也歡迎情侶、朋友及各年齡層社區居民參與。

活動地點位於Commercial街介於Kearny街與Montgomery街之間，屆時將封街為行人徒步區，結合市集、街頭表演與節慶裝飾，打造以「連結、愛與社區」為主軸的情人節氛圍。主辦單位指出，活動設計強調包容性，希望提供不同於傳統情人節慶祝形式的公共空間體驗。

除配對活動外，現場亦安排多項特色內容，包括街頭音樂演出、情人節主題快閃攤位，販售餐飲與禮品，並提供免費鮮花與巧克力；另設有即拍即印合照服務，供單身者與情侶留下紀念照，同時安排風水算命攤位作為娛樂互動之一。

主辦單位指出，本次情人節市集為「華埠Commercial Break市集」系列活動之一，該系列自今年1月至3月間，每逢周五、周六於華埠舉行，透過短期街道活化，支持在地小型商家、活絡公共空間，並邀請市民與遊客以不同方式走進華埠、認識社區。

情人節 華埠 舊金山

