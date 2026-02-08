舊金山房租比屋崙高出70% 10年新高

舊金山與屋崙租金差距擴大至數年最高水平。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山租金 現已比屋崙 （Oakland）高出約70%，創近十年最大價差。

租房網站Apartment List數據顯示，去年12月舊金山一居室房屋（one-bedroom home）租金中位數約為3110美元，比屋崙1830美元的中位數高出逾千美元。這是自2018年以來兩地租金差距最大值。

房產信息平台Zillow的數據（其估算方法通常比Apartment List得出更高數值）顯示，上月舊金山典型掛牌租金僅比屋崙高出約50%。但這仍是Zillow自2016年以來的最大差距。

屋崙較低的租金恐怕不足以扭轉住房危機中許多居民遭遇的遷離浪潮。但數據表明，舊金山市場的租金飆升尚未蔓延至海灣對岸，這為屋崙租戶爭取到些許喘息空間。

通常舊金山與屋崙的租金走勢趨同：兩地租金在2010年代同步飆升，疫情期間又同步暴跌。當眾多租戶遷往當時更便宜寬敞的郊區時，屋崙和舊金山曾出現全美最劇烈的租金跌幅。

但去年趨勢出現分化。隨著人工智慧（AI）產業蓬勃發展，以及居民對城市前景日益樂觀，舊金山租金已回升至疫情前水平。隨著科技工作者在辦公地點附近尋覓居所，這波漲勢也開始蔓延至半島地區。

屋崙卻未能同步。該市租金基本持平，僅與通脹率持平。

為何兩地呈現分化？其一，屋崙在疫情前經歷了建築熱潮，迫使市中心業主為填滿新建高層樓宇而提供數月免租期，儘管當時人口正在減少。

其二，兩地經濟活動呈現分化。與舊金山不同，屋崙未迎來新一批初創企業入駐，市中心大量辦公樓至今仍空置。

此外，屋崙的犯罪率聲譽也起到了作用。儘管這種認知有時被誇大或基於模糊數據，但混亂的名聲確實影響了整個住房市場，房地產經紀人常抱怨部分買家明確避開該市。

Apartment List網站數據顯示，屋崙的租賃空置率仍約為舊金山的兩倍，表明該市租賃需求尚未如鄰城般全面復甦。

屋崙部分社區的聲望仍接近舊金山。據Zillow數據顯示，毗鄰柏克萊（Berkeley）、包含屋崙時尚社區Temescal的94609郵遞區號租金位居全市前列，但即便如此仍比舊金山典型租金低近30%。

該公司僅掌握屋崙少數郵遞區號區域的數據——尤其未涵蓋著名的Rockridge和Piedmont大道，但現有估算顯示，東屋崙及湖濱（Lakeshore）社區周邊租金最低。