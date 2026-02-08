我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

舊金山房租比屋崙高出70% 10年新高

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山與屋崙租金差距擴大至數年最高水平。（取自Pexels）
舊金山與屋崙租金差距擴大至數年最高水平。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山租金現已比屋崙（Oakland）高出約70%，創近十年最大價差。

租房網站Apartment List數據顯示，去年12月舊金山一居室房屋（one-bedroom home）租金中位數約為3110美元，比屋崙1830美元的中位數高出逾千美元。這是自2018年以來兩地租金差距最大值。

房產信息平台Zillow的數據（其估算方法通常比Apartment List得出更高數值）顯示，上月舊金山典型掛牌租金僅比屋崙高出約50%。但這仍是Zillow自2016年以來的最大差距。

屋崙較低的租金恐怕不足以扭轉住房危機中許多居民遭遇的遷離浪潮。但數據表明，舊金山市場的租金飆升尚未蔓延至海灣對岸，這為屋崙租戶爭取到些許喘息空間。

通常舊金山與屋崙的租金走勢趨同：兩地租金在2010年代同步飆升，疫情期間又同步暴跌。當眾多租戶遷往當時更便宜寬敞的郊區時，屋崙和舊金山曾出現全美最劇烈的租金跌幅。

但去年趨勢出現分化。隨著人工智慧（AI）產業蓬勃發展，以及居民對城市前景日益樂觀，舊金山租金已回升至疫情前水平。隨著科技工作者在辦公地點附近尋覓居所，這波漲勢也開始蔓延至半島地區。

屋崙卻未能同步。該市租金基本持平，僅與通脹率持平。

為何兩地呈現分化？其一，屋崙在疫情前經歷了建築熱潮，迫使市中心業主為填滿新建高層樓宇而提供數月免租期，儘管當時人口正在減少。

其二，兩地經濟活動呈現分化。與舊金山不同，屋崙未迎來新一批初創企業入駐，市中心大量辦公樓至今仍空置。

此外，屋崙的犯罪率聲譽也起到了作用。儘管這種認知有時被誇大或基於模糊數據，但混亂的名聲確實影響了整個住房市場，房地產經紀人常抱怨部分買家明確避開該市。

Apartment List網站數據顯示，屋崙的租賃空置率仍約為舊金山的兩倍，表明該市租賃需求尚未如鄰城般全面復甦。

屋崙部分社區的聲望仍接近舊金山。據Zillow數據顯示，毗鄰柏克萊（Berkeley）、包含屋崙時尚社區Temescal的94609郵遞區號租金位居全市前列，但即便如此仍比舊金山典型租金低近30%。

該公司僅掌握屋崙少數郵遞區號區域的數據——尤其未涵蓋著名的Rockridge和Piedmont大道，但現有估算顯示，東屋崙及湖濱（Lakeshore）社區周邊租金最低。

屋崙 租金 舊金山

上一則

六旗集團全新季票9日上路 41個遊樂園怎麼買票才能省鈔票？

下一則

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

延伸閱讀

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折
超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了
超級盃將至 灣區3大城為何不特別清理遊民營地？官員曝原因

超級盃將至 灣區3大城為何不特別清理遊民營地？官員曝原因
喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市

喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市
「歡樂春節・茶韻流芳」 舊金山圖書館溫馨登場

「歡樂春節・茶韻流芳」 舊金山圖書館溫馨登場

熱門新聞

房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能