北加慈濟提供「2025免費報稅服務」志工通曉4種語言協助

慈濟 基金會自2007年開始即與國稅局（IRS）合作，為符合資格的家庭提供免費電子報稅 (VITA) 服務。慈濟受過訓練的專業報稅志工提供準確且親切的報稅服務，將會盡力替民眾爭取最高退稅款項。慈濟的免費報稅服務，嘉惠諸多灣區華裔民眾，過去幾年，北加州 慈濟共服務了數千戶納稅人。

慈濟北加州聖荷西分會自今年2月1日至4月5日提供免費報稅服務，服務時間是每周日上午10時至下午4時收取報稅文件，建議民眾，為保護隱私安全，請提供影印本即可。

慈濟奧克蘭聯絡處則是自今年1月31日至4月5日提供免費報稅服務，服務時間是每周六和周日的上午10時至下午3時。

慈濟沙加緬度聯絡處則自今年2月7日至3月28日提供免費報稅服務，服務時間是每周六中午12時至下午4時，也是今年新增的報稅點。

如往年，國稅局採用新的報稅軟體。為確保報稅人的資料正確，請攜帶正本駕照或照片ID、正本社安卡或個人報稅識別號碼，以及2024的稅表、2025 年W2 或1099 及其它收入報稅單、1095 健康保險證明單及任何可節稅的單據證明，例如1098房貸表、房地稅稅單、學費、幼兒園學費證明、房租證明、加班時數證明等，若有保護身分的IP Pin#亦請提供，請注意今年國稅局只有提供直接將退稅存入銀行，請務必帶支票影本。

有些複雜稅表不在報稅志工的服務範圍內， 如複雜的資本利得損益，商業買賣損益，出租物業損益，農場業務損益，加密貨幣損益等。2026年家庭或個人年收入不高於6.9萬元，皆可享有此項由國稅局認證的報稅志工所提供的免費報稅服務。

慈濟的志工通曉普通話、廣東話、越南話及英文，請參考下列服務地點和時間。收件與取件詳情請當面洽談，需簽同意書，慈濟報稅服務部門保留所有合法服務權利。

慈濟北加州聖荷西分會，此項服務無需預約，可電洽408-457-6963或電郵[email protected]。北加州分會地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。慈濟奧克蘭聯絡處，此項服務無需預約，可電洽510-740-5857，聯絡處地址：620 International Blvd. Oakland, CA, 94606。慈濟沙加緬度聯絡處，此項服務無需預約，可電洽916-568-5800，聯絡處地址：1820 Tribute Road, Suite J, Sacramento , CA, 95815。