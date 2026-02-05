房地產公司低價收購 山景城辦公大樓 比上次成交低48%

我的頻道

山景城訊
聖克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，PSAI Realty Partners在最近的交易中支付了約1290萬美元，收購了位於山景城的兩棟相鄰辦公大樓。(Google Maps)
一家業務繁忙的房地產公司剛剛收購了南灣的一個大型科技園區，如今又以相當優惠的價格收購了附近兩棟辦公大樓。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，根據3日提交給聖克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，PSAI Realty Partners在最近的這筆交易中支付了約1290萬美元，收購了位於山景城的兩棟相鄰辦公大樓。

這兩棟辦公大樓位於E. Middlefield Road 335號和345號，距離PSAI Realty於1月20日以1.93億美元收購的位於山景城的五棟辦公大樓組成的園區不到一哩。

這些交易表明，像PSAI Realty這樣經驗豐富、精明的房地產公司對南灣辦公大樓市場越來越有信心，該市場最近開始回升。

商業不動產資料庫顯示，1月的收購涉及總面積達28.9萬平方呎的辦公中心。

根據商業房地產公司高力國際（Colliers）發布的行銷資料顯示，最新交易中的兩棟建築總面積為3萬1200平方呎。高力國際一直在為這兩棟建築尋找租戶。

聖塔克拉拉縣房產記錄顯示，PSAI Realty以遠低於其先前價值的價格購得了這兩棟建築。

2017年，賣方以2480萬美元的價格購入了位於Middlefield Road的這兩棟建築。這意味著PSAI Realty這次的成交價比之前的價格低了48%。這也意味著該房產的評估價值可能會下降。

如果一個地區的房地產價值下跌，可能會影響城市、縣、地區機構和學區的重要收入來源—房產稅。

