我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

灣區科技公司密集、工作節奏高速運轉的日常裡，90後夫妻李毅超與何子陽，選擇了一條與多數同齡人不同的下班路徑——鋪開宣紙、磨墨提筆，和一群年輕上班族一起寫字。

夫妻倆都是科技業背景，先生何子陽是資深工程師，李毅超則曾從事媒體工作，後轉任科技公司專案經理。白天在會議、進度與程式碼之間來回切換，晚上卻在書法雅集中放慢節奏。去年，他們兩人在灣區創立「書院」，也開啟了一段屬於兩人的共同創作歷程。

「一開始其實完全不知道會不會有人來，」李毅超坦言。灣區華人是否願意為書法這種「慢回饋」的學習投入時間，夫妻倆心裡也沒有把握。和舞蹈、健身不同，書法需要反覆練習才能看見進步，並非立即可展示的成果。

然而出乎意料的是，第一批學員多為25至35歲的年輕科技從業者。他們白天在高壓環境中工作，晚上卻選擇用毛筆與漢字，讓自己重新專注、安靜下來。

夫妻分工也在過程中逐漸成形。李毅超負責對外合作、活動設計與社群經營，何子陽則在雅集中擔任引導者，示範筆畫、陪伴學員完成作品。李毅超笑說，自己是在創業過程中，重新認識了先生這位原本話不多的工程師，在教學時卻展現出難得的耐心與清楚表達能力。

「這是一個我們彼此潛力被挖出來的過程。」她說。創業與上班不同，每一次嘗試都可能沒有回應，夫妻倆也曾面對不確定與壓力，但共同投入一件熱愛的事，反而讓彼此更理解對方。

書院的線下雅集，也成了這段夫妻合作的縮影。中秋節寫燈籠、聖誕節在木片上題字、新春寫春聯，現場泡茶、準備點心，氣氛更像朋友聚會。有人將書法視為一種冥想，有人只是享受慢慢寫字的片刻安靜。

連一些非華裔學員也被吸引。一名白人護理師曾單程開車兩小時參加活動，只為體驗漢字背後的文化意涵。對她而言，字寫得是否標準並不重要，更重要的是理解「開門見山」、「山海」等詞語所承載的東方哲學。

對李毅超與何子陽來說，書院不只是書法教學，而是一段把生活重新編排的過程。在科技高度發展的灣區，他們用最古老的書寫方式，為自己，也為一群年輕人，留下一段慢下來的空間。

書院的線下雅集，氣氛更像朋友聚會。（受訪者提供）
書院的線下雅集，氣氛更像朋友聚會。（受訪者提供）

灣區 聖誕節 華人

上一則

金山小商業 可免費使用門前走廊

下一則

1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響

延伸閱讀

聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%

聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%
鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成
加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會

加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會
食品價大漲 灣區通膨年增率急升

食品價大漲 灣區通膨年增率急升
空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲