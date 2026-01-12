舊金山華埠古箏學生會演 獲滿堂彩

舊金山華埠古箏學生年度會演。（房奕提供）

舊金山華埠 古箏教師房奕，日前在大明星劇院舉辦年度古箏教學學生會演。當天戶外大雨瓢潑，劇院內卻座無虛席，來自不同族裔、不同國家的觀眾齊聚一堂，以掌聲與喝采，見證中華傳統音樂在灣區 的深耕與傳承。

此次音樂會不僅吸引華裔社區民眾，也有不少外國友人專程到場觀賞。房奕表示，能在這樣的天氣下仍獲得滿場支持，讓她深刻感受到觀眾對音樂與傳統文化的熱愛，「那顆熱愛音樂、熱愛文化的心，沒有被風雨澆熄。」

本次會演在節目設計上推陳出新，除古箏獨奏與合奏外，還融入詩朗誦、民族舞蹈與舞台劇等多元表演形式，內容豐富、節奏流暢。其中，古琴與古箏首次攜手演繹經典曲目「關山月」，古雅深遠的琴聲與清亮婉轉的箏音相互輝映，為觀眾帶來耳目一新的藝術體驗，現場反應熱烈。

房奕指出，這場演出對她與學生而言意義非凡，觀眾不再只是孩子們的家人與朋友，而是來自不同文化背景的人群。她表示，持續不斷的掌聲與喝采，是對師生長期付出的最大肯定，也象徵中華傳統音樂正被更廣泛地理解與欣賞。透過音樂，讓不同族裔的觀眾走近中國文化、理解其美感與精神，是她從事教學與演出最重要的初衷。