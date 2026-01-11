我的頻道

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

北加中文學校辦馬年春聯設計比賽

記者王日芯/聖荷西報導
北加州中文學校聯合會辦春聯設計比賽。（主辦方提供）
迎接丙午馬年到來，北加州中文學校聯合會規畫舉辦「全僑迎春揮毫」馬年春聯設計比賽，透過書法與繪畫創作，引導青少年學子深入認識農曆新年的文化內涵。主辦單位期盼藉由春聯設計，讓學生在創作過程中體驗過年的氣氛，並將中華傳統文化自然融入校園與僑社生活。

北加州中文學校聯合會長傅其俊指出，今年以春聯設計比賽作為迎春活動，希望鼓勵孩子親手設計春聯，從文字內容到視覺表現，認識春聯意義與農曆新年的習俗。他表示，春聯不只是裝飾，更承載著祝福與文化精神，透過創作，孩子能理解「怎麼過年」，也能感受文字藝術的魅力。

僑教中心主任莊雅淑表示，春聯是華人社會重要的傳統文化象徵，對海外成長的年輕世代而言，更是文化教育不可或缺的一環。透過春聯比賽，讓孩子實際參與書寫與設計，能更真切地感受到過年的氛圍，也有助於培養對自身文化的認同感。她強調，不僅是比賽，更是一種文化體驗，讓傳統在海外持續延伸。

主辦單位說明，「全僑迎春揮毫」馬年春聯設計比賽報名對象為18歲以下學生，依年齡分為幼童組、兒童組及青少年組。作品繳交時間為2026年1月24日、1月31日、2月7日及2月14日四個周六下午1時30分至5時，地點設於南灣文教中心圖書館。

北加州中文學校聯合會會員學校學生可免費參加，非會員學校學生每件作品酌收5美元報名費。主辦單位提醒，付款時須於備註欄註明「ANCCS 春聯設計比賽」及參賽者姓名，以利作業。

比賽規定，參賽作品須採用傳統春聯形式的紅色紙張，不限於宣紙，正方形、單聯、對聯、橫批或揮春皆可，並可搭配平面繪畫設計，文字內容必須為中文，不限字數，書體不拘，作品長寬皆須至少17公分，且不得於作品中標示作者姓名或任何身分資料。主辦單位也表示，春聯紅紙可自行購買，僑教中心圖書館亦提供免費春聯紙，每名參賽者限領兩公尺。

評審方面，將邀請專業人士組成評審團，依創意性、文化意涵、美觀度及完整性四大指標進行評分，各占不同比例，選出各組前三名與佳作。所有作品須為原創，一經發現抄襲，將取消參賽資格。評審結果以主辦單位最終決議為準。

獲獎名單預計於2月22日後公布於北加州中文學校聯合會官網，入選學生將另以電子郵件通知出席頒獎典禮。頒獎典禮訂於2月22日下午3時，在南灣華僑文教中心舉行，各組第一名可獲100美元禮卡，第二名60美元、第三名40美元，另設佳作獎若干名，以資鼓勵。

北加州中文學校聯合會辦「迎春揮毫 馬年春聯設計比賽」。（記者王日芯/攝影）
北加州中文學校聯合會辦「迎春揮毫 馬年春聯設計比賽」。（記者王日芯/攝影）

