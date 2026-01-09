我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

CHI「御糖有術」將開課 1/9說明會歡迎參加

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

糖尿病前期是阻止糖尿病發生最好的時機。El Camino Health 華人健康促計畫 (CHI) 將推出御糖有術2026 春季班，為期四個月的免費線上課程，可以幫助建立全方位的健康作息，以預防糖尿病， 並提升整體健康。1月9日上午10時至11時將舉行線上說明會，可事先在網站上報名，網址：elcaminohealth.org/chi-events

御糖有術糖尿病預防課程是根據美國疾病防治局(CDC) 的糖尿病預防計畫 (Diabetes Prevention Program)為基礎，該課程已證明能以非藥物方式達到降血糖目的，一整套透過飲食、運動和生活方式的改變，證明比藥物更能有效地預防糖尿病的發生。

御糖有術不僅是以科學實證為基礎，還根據華人的飲食和文化需要改編，是灣區唯一以中文進行的免費糖尿病預防課程。為提供更個人化的服務，課程開始前還為學員提供免費一對一線上與營養師25分鐘的個別諮詢，了解自己的糖尿病風險，並獲得如何調整生活型態的建議。

南灣劉女士課後分享表示，感謝老師這四個月的教導，她測了A1C，血糖從6.5降到6.0，非常高興，最大的改變是飲食，以前每天吃四、五個水果，尤其愛吃柿子，現在每天只吃一、兩個水果，也不敢再吃柿子或其他含高果糖的水果了，上了CHI主辦的中醫睡眠課程後，根據建議晚餐吃到七分飽，並盡量提早進食，睡眠品質有了很大改善，半夜醒來次數少了很多。

學員Joyce分享：「謝謝御糖有術課程，讓我在2022年7月的A1從5.9，10月降至5.6，這一次課程再測試時降至5.3。這是這幾年來最低一次的數值。讓我可以很有信心的對血糖有問題的朋友說，血糖是可以靠飲食和運動來控制的。」

新班預定1月30日開課，以普通話進行，四個月視訊課程，每周五早上9時至10時半上課。如想要進一步了解課程，可參加1月9日上午10時至11時的線上說明會，須事先在網站報名：elcaminohealth.org/chi-events，報名成功後，參加者將收到Zoom視訊連結，如需協助可電洽650-988-3234。

糖尿病 血糖 華人

上一則

北加州台灣工商會串連台灣新創與矽谷視角

下一則

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長

延伸閱讀

御糖有術即將開課 1/9說明會歡迎參加

御糖有術即將開課 1/9說明會歡迎參加
控糖飲食3迷思 非糖友也要遵循

控糖飲食3迷思 非糖友也要遵循
瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖
吃飽疲倦想睡 當心血糖失速警訊 2生活習慣可改善

吃飽疲倦想睡 當心血糖失速警訊 2生活習慣可改善
打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低