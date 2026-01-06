僑路基金會元旦論壇 促青年公共參與

青年主持人美禧卓安向華人領袖提問。（記者龔玥╱攝影）

2026年新年第一天，僑路基金會在桑尼維爾的加州 矽谷大學（California University）舉辦第八屆「元旦茶話會」，主題為「Social Responsibility & Civic Engagement（社會責任與公民意識）」的圓桌論壇。

活動由僑路基金會主辦，並獲美國翰林文教基金會、青年視野文化連結協會及中美青少年表演藝術基金會共同支持，邀請多位華裔民選官員、青年創業者及人工智能 與教育領域代表，與高中生及青年面對面交流，為新一年青年公共參與揭開序幕。

活動伊始，僑路基金會會長袁文、張陽致歡迎詞，感謝各界長期支持青年公共事務培育，並勉勵青年把握時代機遇，從關心社區開始，逐步走向公共參與。隨後，中國駐舊金山 總領事館青年外交官溫馨領事及中國高校聯會會長姜凌濤先後致詞，鼓勵青年培養國際視野，在多元文化環境中深化公民意識，勇於承擔時代責任。

論壇匯聚多位南灣及北加州華裔民選官員，包括密爾比達市議員林偉文、蘇諾瑪市議員丁駿輝、佛利蒙市議員張亞靜、聯合市議員王耀明、佛利蒙市議員參選人李英敏，以及曾參選桑尼維爾市議員的王俊人，與青年就城市治理、公共政策及社會責任展開交流。舊金山縣議員陳小焱亦透過影片致賀新年，並代表頒發賀狀予主辦及協辦單位，肯定論壇對培育青年公民意識的正面影響。

活動另一重點為「AI 與青年創新」專題分享，由X-Camp校長郭承恩主講，從人工智能發展趨勢切入，探討科技快速演進下，青年在創意、教育與就業面臨的挑戰與機會，並引導學生思考如何善用AI回應社會需求，而非被科技取代。

本次論壇最大亮點，在於全程由青年主導的對話設計。六位青年主持人美禧卓安、李姿霖、賀奕童、李艾米、Bryan Chen及Jasmine White，輪流登台，針對藝術與文化永續、教育與公民素養、住房可負擔性、氣候與能源政策、科技創新與城市發展等議題，向民選官員與講者提出深度提問，展現新世代青年理性思辨、關注公共議題並勇於發聲的行動力。

壓軸單元中，青年進一步訪談長期深耕社區的歐陽飛鵬、董旭東與李競芬，透過真實的人生經驗與公共服務歷程，傳遞持續投入社會、回饋社區的信念。