我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

僑路基金會元旦論壇 促青年公共參與

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
青年主持人美禧卓安向華人領袖提問。（記者龔玥╱攝影）
青年主持人美禧卓安向華人領袖提問。（記者龔玥╱攝影）

2026年新年第一天，僑路基金會在桑尼維爾的加州矽谷大學（California University）舉辦第八屆「元旦茶話會」，主題為「Social Responsibility & Civic Engagement（社會責任與公民意識）」的圓桌論壇。

活動由僑路基金會主辦，並獲美國翰林文教基金會、青年視野文化連結協會及中美青少年表演藝術基金會共同支持，邀請多位華裔民選官員、青年創業者及人工智能與教育領域代表，與高中生及青年面對面交流，為新一年青年公共參與揭開序幕。

活動伊始，僑路基金會會長袁文、張陽致歡迎詞，感謝各界長期支持青年公共事務培育，並勉勵青年把握時代機遇，從關心社區開始，逐步走向公共參與。隨後，中國駐舊金山總領事館青年外交官溫馨領事及中國高校聯會會長姜凌濤先後致詞，鼓勵青年培養國際視野，在多元文化環境中深化公民意識，勇於承擔時代責任。

論壇匯聚多位南灣及北加州華裔民選官員，包括密爾比達市議員林偉文、蘇諾瑪市議員丁駿輝、佛利蒙市議員張亞靜、聯合市議員王耀明、佛利蒙市議員參選人李英敏，以及曾參選桑尼維爾市議員的王俊人，與青年就城市治理、公共政策及社會責任展開交流。舊金山縣議員陳小焱亦透過影片致賀新年，並代表頒發賀狀予主辦及協辦單位，肯定論壇對培育青年公民意識的正面影響。

活動另一重點為「AI 與青年創新」專題分享，由X-Camp校長郭承恩主講，從人工智能發展趨勢切入，探討科技快速演進下，青年在創意、教育與就業面臨的挑戰與機會，並引導學生思考如何善用AI回應社會需求，而非被科技取代。

本次論壇最大亮點，在於全程由青年主導的對話設計。六位青年主持人美禧卓安、李姿霖、賀奕童、李艾米、Bryan Chen及Jasmine White，輪流登台，針對藝術與文化永續、教育與公民素養、住房可負擔性、氣候與能源政策、科技創新與城市發展等議題，向民選官員與講者提出深度提問，展現新世代青年理性思辨、關注公共議題並勇於發聲的行動力。

壓軸單元中，青年進一步訪談長期深耕社區的歐陽飛鵬、董旭東與李競芬，透過真實的人生經驗與公共服務歷程，傳遞持續投入社會、回饋社區的信念。

活動中，主辦單位為所有參與學生頒發獎狀，肯定青年以行動實踐公民參與、以思考回應時代挑戰。

中國駐舊金山總領事館青年外交官溫馨領事發言。（記者龔玥╱攝影）
中國駐舊金山總領事館青年外交官溫馨領事發言。（記者龔玥╱攝影）
參加論壇的華裔民選官員回答提問。（記者龔玥╱攝影）
參加論壇的華裔民選官員回答提問。（記者龔玥╱攝影）

加州 人工智能 舊金山

上一則

聖荷西佛寺再遭祝融 部分屋頂坍塌

下一則

NFL世仇對決 49人11日作客費城迎戰老鷹

延伸閱讀

接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營
華埠組織籲曼達尼 停建社區監獄改建可負擔住宅

華埠組織籲曼達尼 停建社區監獄改建可負擔住宅
佛利蒙今年首起凶案 93歲老人槍殺配偶後自首

佛利蒙今年首起凶案 93歲老人槍殺配偶後自首
修補耶穌像失手變猿猴 暴紅西班牙婦94歲逝

修補耶穌像失手變猿猴 暴紅西班牙婦94歲逝
舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？