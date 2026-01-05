我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

巴洛阿圖可負擔住宅 迎首批身心障礙者入住

巴洛阿圖訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為Mitchell Park Place住宅案的施工工地。(取自Google Maps)
圖為Mitchell Park Place住宅案的施工工地。(取自Google Maps)

聖荷西焦點報導，位於巴洛阿圖Charleston Road 的一項平價住宅計畫，專為發展障礙成人提供居住與支持服務，近日正式迎來住戶，預計本月底前將全數入住。

這項名為 Mitchell Park Place的住宅案，地址為525 E. Charleston Road，共興建50戶住宅，其中25戶保留給有發展障礙的成人使用，另有一戶為駐點管理員單位，其餘為一般平價住宅。根據物業管理單位Eden Housing表示，所有單位均以家庭收入不超過地區中位收入60%為承租門檻。

該開發案於2020年由前聖塔克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）推動，他於2024年底卸任。史密提恩表示，將一半單位保留給發展障礙者，是當前融合式住宅的最佳實務，有助於真正讓身心障礙族群融入主流社區生活。

他指出：「如果我們談的是讓身心障礙者成為社區的一分子，那麼這樣的理念就必須從住宅設計本身開始，而不是打造只服務單一族群的隔離式社區。」

截至12月17日，49個可出租單位中已有41戶入住，約55人居住其中。整棟建築包含37間套房、8間一房單位與4間兩房單位。Eden Housing表示，夏季開放申請期間共收到約270份申請，剩餘空屋預計於12月22日前完成出租。

Eden Housing專案開發經理霍夫（Tori Hoff）表示，能迎接住戶入住是團隊最有成就感的時刻之一。她感謝聖塔克拉拉縣、巴洛阿圖市政府，以及非營利機構AbilityPath的長期支持，讓計畫得以實現，並在高房價地區提供難得的平價住宅與支持性服務。

該基地為縣府所有土地，過去即由AbilityPath設有小型辦公室。隨著住宅案完成，AbilityPath已正式進駐，將在現場為住戶提供相關生活與支持服務。

史密提恩回憶，開發初期曾有部分社區居民對停車與交通提出疑慮，但隨著住宅落成與住戶入住，鄰里態度已轉為友善與接納。他表示，看到任內推動的政策在卸任後仍持續發揮影響力，對社區帶來長遠益處，令人感到格外欣慰。

聖荷西 房價

上一則

金山嚴重車禍 1人從大火中脫困 送醫後無生命危險

下一則

南灣民宅熏蒸殺蟲期間遭闖入 居民憂安全

延伸閱讀

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮
紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職

紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職
台南里長朱璟漢推待用麵 5年花百萬台幣盼愛擴及邊緣

台南里長朱璟漢推待用麵 5年花百萬台幣盼愛擴及邊緣
中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款

中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款
趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席 將為弱勢群體發聲

趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席 將為弱勢群體發聲

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-04 01:17
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度的黑馬食材

2026-01-03 21:28

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班