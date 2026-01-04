加碼布局…Palo Alto Networks砸千萬 聖塔克拉拉購地

Palo Alto Networks購置新地，在資本與實體資產上的雙線布局。（記者龔玥/攝影）

南灣科技公司Palo Alto Networks近期展現擴張動作，一方面於矽谷 核心地帶加碼不動產布局，另一方面持續透過大型併購強化其人工智慧世代的資安實力，引發科技與房地產 市場高度關注。

根據房地產市場消息，Palo Alto Networks近日以1000萬元的價格成交一塊位於聖塔克拉拉的商業用地，顯示該公司正積極擴展其在南灣的實體據點，鞏固總部與研發能量。該地塊原由大型商業不動產開發商BXP持有，並已取得可供辦公大樓開發的相關規畫資格，此次由Palo Alto Networks旗下附屬投資實體購入。

該地位置鄰近主要交通要道及多家科技企業聚集區，對高度仰賴人才密度與創新協作的科技公司而言，具備相當戰略價值。儘管Palo Alto Networks尚未對外發布正式說明，但市場普遍解讀，這筆交易可能是其中長期總部擴張與研發布局計畫的一環，有助於吸引並留住頂尖網路安全與AI人才，同時為未來營運提供更具彈性的實體空間。

公司在資本與實體資產上的雙線布局，也與其近年密集的併購策略形成呼應。Palo Alto Networks去年曾宣布，已與新一代可觀測性（observability）平台領導商Chronosphere達成最終收購協議，交易金額約33.5億元，預計於 2026會計年度下半年完成交割。還宣布以約250億元的現金加股票交易，收購以色列身份安全（identity security）領導廠商CyberArk，該交易為公司成立以來規模最大的一筆併購案。

在大規模併購持續推進的同時，Palo Alto Networks同步加碼南灣不動產布局，反映其對長期營運與整合後成長需求的提前部署。隨著新技術團隊與產品線陸續納入，公司未來在研發、協作與組織擴張上的空間需求勢將增加，實體據點的掌握，成為支撐其併購整合與總部功能升級的重要一環。

房地產分析師指出，儘管疫情 後遠距與混合辦公模式成為常態，但對於高度依賴研發協作與企業文化凝聚的科技公司而言，實體總部與研發空間仍具不可取代的重要性。Palo Alto Networks此次在聖塔克拉拉購地，正反映大型科技企業對南灣核心地段的長期看好。