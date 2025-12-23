我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

欠貸、房產止贖、高空置率… 東灣辦公樓房市續疲軟

屋崙訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一家信用社的附屬機構以350萬元的價格購入位於屋崙市中心百老匯大街1700號的一棟10層辦公大樓。(Google Maps)
一家信用社的附屬機構以350萬元的價格購入位於屋崙市中心百老匯大街1700號的一棟10層辦公大樓。(Google Maps)

屋崙一座辦公大樓的成交表明，在貸款違約、房產止贖和高空置率的衝擊下，東灣辦公大樓的價值仍然低迷。

東灣時報(East Bay Times)報導，根據12月18日提交給阿拉米達縣紀錄辦公室的文件顯示，一家信用社的附屬機構以350萬元的價格購入了位於屋崙市中心百老匯大街1700號的一棟10層辦公大樓。

這350萬元的成交價僅為2017年一家房地產公司以1330萬元購入該辦公大樓時的四分之一，相當於該物業價值下跌了74%。

自八年前被收購以來，這棟辦公大樓經歷了貸款違約、止贖以及數次易主，其中包括其貸款方。

HP Investors於2017年收購了百老匯大道1700號大樓。然而，2024年1月，由於拖欠910萬元貸款，該大樓進入違約狀態。

2024年6月，塞拉銀行（Bank of Sierra）透過法拍程序收回了這棟大樓，該法將該大樓的估值定為400萬元。止贖後不久，總部位於佛萊斯諾的Agate Holdings公司向貸款方支付了280萬元，買下了這棟大樓。

現在，新業主是北卡羅來納州自助互助信用社（Self-Help Credit Union）旗下高風險貸款機構自助互助創投基金（Self-Help Ventures Fund）的附屬公司。該信用社及其創投基金均為非營利機構。

該大樓位於百老匯大街和第17街的交匯處，總面積為3萬1500平方呎，其中包括3500平方呎的底層零售空間。

據屋崙維基(Oakland Wiki)網站記載，這棟辦公大樓建於1914年。

貸款 百老匯 屋崙

上一則

北美最大亞洲超市自創「聖誕醜毛衣」暴紅 賣到缺貨

下一則

華女棄矽谷高薪 轉職「走扁帶」極限運動網紅 吸粉逾300萬人

延伸閱讀

屋崙前陸軍基地 可望興建Costco

屋崙前陸軍基地 可望興建Costco
東灣華人協會積極參與阿拉米達縣玩具與食品捐助活動

東灣華人協會積極參與阿拉米達縣玩具與食品捐助活動
研發救援無人機軟體 東灣高中生獲獎

研發救援無人機軟體 東灣高中生獲獎
機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解
屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者