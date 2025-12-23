欠貸、房產止贖、高空置率… 東灣辦公樓房市續疲軟

一家信用社的附屬機構以350萬元的價格購入位於屋崙市中心百老匯大街1700號的一棟10層辦公大樓。(Google Maps)

屋崙 一座辦公大樓的成交表明，在貸款 違約、房產止贖和高空置率的衝擊下，東灣辦公大樓的價值仍然低迷。

東灣時報(East Bay Times)報導，根據12月18日提交給阿拉米達縣紀錄辦公室的文件顯示，一家信用社的附屬機構以350萬元的價格購入了位於屋崙市中心百老匯 大街1700號的一棟10層辦公大樓。

這350萬元的成交價僅為2017年一家房地產公司以1330萬元購入該辦公大樓時的四分之一，相當於該物業價值下跌了74%。

自八年前被收購以來，這棟辦公大樓經歷了貸款違約、止贖以及數次易主，其中包括其貸款方。

HP Investors於2017年收購了百老匯大道1700號大樓。然而，2024年1月，由於拖欠910萬元貸款，該大樓進入違約狀態。

2024年6月，塞拉銀行（Bank of Sierra）透過法拍程序收回了這棟大樓，該法將該大樓的估值定為400萬元。止贖後不久，總部位於佛萊斯諾的Agate Holdings公司向貸款方支付了280萬元，買下了這棟大樓。

現在，新業主是北卡羅來納州自助互助信用社（Self-Help Credit Union）旗下高風險貸款機構自助互助創投基金（Self-Help Ventures Fund）的附屬公司。該信用社及其創投基金均為非營利機構。

該大樓位於百老匯大街和第17街的交匯處，總面積為3萬1500平方呎，其中包括3500平方呎的底層零售空間。

據屋崙維基(Oakland Wiki)網站記載，這棟辦公大樓建於1914年。