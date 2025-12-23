桑尼維爾市中心2新辦公大樓 全部租滿

我的頻道

桑尼維爾訊
圖為桑尼維爾250 W. Washington Ave.辦公大樓。(Google Maps)
Databricks和Crowdstrike兩家公司的租賃協議，已使桑尼維爾市中心的兩座大型辦公大樓全部租滿，助力桑市中心轉型為充滿活力的居民、購物者和上班族聚集地。

聖荷西信使報（Mercuyr News）報導，根據桑尼維爾市中心綜合用途開發項目Cityline Sunnyvale的主要開發商 Hunter Partners高層透露，Databricks租賃了位於W. Washington Ave. 200號和250號的兩座新建辦公大樓，總面積達45.5萬平方呎。

知情人士透露，Crowdstrike租賃了位於W. Washington Ave. 250號的辦公大樓，面積為15萬平方呎。這些消息人士未被授權公開談論此交易。

這兩家科技公司已將兩棟大樓內的所有空間全部租出。這兩棟大樓總面積達61萬零800平方呎，其中底層零售面積約2萬5000平方呎。

世邦魏理仕（CBRE）商業地產經紀人史考特（Vincent Scott）和貝內文托（Mike Benevento）一直在為這兩棟大樓尋找租戶。

「我們找到了一些非常優秀的租戶」，Hunter Partners高級開發總監魯伯特（Josh Rupert）表示，「非常高興能將他們帶到桑尼維爾市中心。」

Databricks租用了W. Washington Ave. 200號大樓的全部七層，以及與Crowdstrike共享的華盛頓街250號大樓的三層。隨著新租約的簽訂，這兩家科技公司預計將為桑尼維爾市中心帶來數千名員工。

Databricks租用的空間足以容納1800至2300名員工，而Crowdstrike租用的空間則可容納600至750名員工。這兩棟辦公大樓可由租戶自行配置，既可設置多個獨立工作站，也可設置協作空間。兩棟大樓均設有寬敞的員工露台。

「員工還可以走出戶外，前往市中心，」魯伯特說。

這筆租賃交易對亨特合夥公司和快速發展的桑尼維爾市而言都是一場重大勝利。

Cityline Sunnyvale辦公大樓毗鄰新建住宅、餐廳、商店、傳統舊城區以及加州火車（Caltrain）車站，這些優勢似乎有助於吸引科技公司進駐該地區。新市中心毗鄰Murphy Avenue，這條歷史悠久的商業街匯集了許多商店和餐廳，是該市最初的城市核心。

Hunter Partners的創始人兼總裁亨特（Deke Hunter）表示：「我們對Cityline的宏偉願景即將實現，它將為員工提供一個步行、騎行和公共交通便利的中心區域，附近還有許多優質的住房選擇，無論您是在桑尼維爾煥然一新的市中心工作、生活還是娛樂，都能享受充滿活力的體驗，」

