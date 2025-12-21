嶺南畫派鄭澤傑 筆墨印石傳承中華文化

鄭澤傑以筆墨印石傳承中華文化。（受訪者供圖）

嶺南畫派書畫家、篆刻家鄭澤傑，多年來活躍於灣區 書畫藝術與教學領域，以書、畫、印兼擅的藝術實踐，成為海外推廣中華傳統文化的重要力量。

鄭澤傑師從嶺南畫派名師歐豪年，自幼浸潤於書畫印學之中，深得傳統筆墨精神與文人修養。

鄭澤傑1971年出生於廣東潮陽，九歲學書、15歲習印，後拜歐豪年門下，系統研習嶺南畫派書畫與篆刻藝術。2001年，他因赴美舉辦書畫展覽結緣舊金山 ，隨後選擇在美發展，至今已20餘年，長期投入書法、篆刻藝術創作與教學推廣。

在藝術創作上，鄭澤傑強調書法必須扎根傳統。他認為，學書法不能只求表面好看，也不能脫離古人的基礎，因此長期研習歷代名家書風，包括王羲之、王獻之、王鐸、傅山與米芾等，從中吸收不同時代的筆法與精神。在篆刻方面，他特別重視秦漢與宋元時期的印學傳統，作品風格穩重有力，線條沉著大方。多年來，其書畫與篆刻作品多次入選國內外書畫展覽，並出版「鄭澤傑書法篆刻集」、「鄭澤傑印譜」等作品集，受到書畫界與收藏界的關注。

除個人創作外，鄭澤傑更將重心放在教學與文化傳承。他指出，許多海外學生最初是被漢字線條與結構之美所吸引，而書法正是理解中國文化的重要入口。他在教學中，特別強調漢字結構、筆法節奏與文化內涵，讓學生不只「寫字」，更能理解文字背後的審美與精神。

多年來，他所帶領的師生展屢獲好評，學生作品不僅在灣區展出，亦參與海外書畫展覽交流。在日前剛落幕的舊金山青少年書畫大獎賽中，鄭澤傑多位學生脫穎而出，獲得佳績，相關獲獎證書在申請學校時亦獲得校方認可，為學生升學 增添亮點。

鄭澤傑表示，不少移民家長對於孩子學習書法、國畫是否能為未來升學加分並不清楚，但實際上，長期穩定的藝術學習，正體現學生的專注力、文化素養與持續投入能力，逐漸受到主流教育體系肯定。