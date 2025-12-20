爭議聲中 山景城通過歷史房產認定標準

儘管部分居民與商家反對，山景城市議會近日一致通過，繼續推進歷史保存條例與歷史建築名錄的更新。(Google Maps)

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)的報導，此次修訂處理的是「多年未更新、相當棘手」的議題。根據規畫部門說明，新程式將不再允許業主自行「退出」歷史名錄。業主仍可提出列名或除名申請，但最終裁定權由市議會掌握。

市府顧問已初步篩選出101處可能具歷史資格的房產，多數為住宅，集中在Old Mountain View與Shoreline West社區。現行名錄僅46處，更新後數量可能倍增。最終是否列名，仍待後續審議。

多名居民在會中指出，歷史指定恐帶來額外許可要求與開發限制，增加重建或再開發難度。若缺乏配套激勵與彈性，條例可能造成實質財務壓力。市中心第三代家族經營的Spangler殯儀館負責人也表示，其物業「維護得當，但並非歷史建築」，反對重新列名。名錄亦涵蓋商業、農業與宗教用地。

針對宗教團體疑慮，市府強調，未經業主同意，不會推進宗教用地的歷史列名。

市議會強調，目前尚未就任何具體房產作出最終決定；條例修訂的目標在於提供更一致、透明的評估標準。相關條例與名錄預計將於2026年第二季重返市議會審議；市府也將於1月27日討論這一方案對市中心發展的影響。