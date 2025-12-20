史丹福教授張少書新著「戰爭、種族和文化」探討戰爭、種族與文化碰撞

史丹福大學歷史系教授、著名亞裔美國史學者張少書，在聖荷西硅谷亞洲藝術中心舉行「戰爭、種族和文化— 跨太平洋和亞裔的心路歷程」新書發布會，並作專題報告。(硅谷亞洲藝術中心提供)

史丹福大學 歷史系教授、著名亞裔 美國史學者張少書（Gordon H. Chang），日前在聖荷西市硅谷亞洲藝術中心新空間舉行「戰爭、種族和文化—跨太平洋和亞裔的心路歷程」（War, Race and Culture）新書發布會，並作專題報告。這是該畫廊啟用後迎來的重量級學術與文化活動之一，也為灣區關注亞裔歷史與文化的觀眾提供了一次難得的近距離對話機會。此活動由華藝表演藝術中心協辦，其即將上演的華人鐵路勞工新劇「沉默的道釘」，正受益於張教授的研究。

張少書現為史丹福大學人文學Olive H. Palmer講座教授，長期研究美國種族與族裔歷史、美中關係、跨太平洋互動以及亞裔美國歷史，在國際學界享有盛譽。

新書「戰爭、種族與文化」是張少書帶自傳性質的學術自選集，對30年來的歷史研究作階段性回顧，透過多個跨越時空的個案，討論戰爭、種族與文化如何在跨太平洋世界與亞裔美國歷史中交織、碰撞與重構身分認同。書中既有宏觀的國際關係視角，也有對移民個體命運的細膩書寫，延續了他一貫關注「大歷史中的小人物」的學術關懷。現場觀眾包括本地藝術家、亞裔社團成員以及關心族裔與文化議題的市民，交流熱烈，提問踴躍。

在當天的報告中，張少書從自身家族的故事談起，將抽象的戰爭與種族議題，落實到具體生命的曲折經歷之中。他特別回溯了父親—近現代著名花鳥畫家張書旂—在抗戰時期的藝術外交歷程。1940年秋，正值中國抗戰最艱難之際，張書旂在同事宗白華、方東美的鼓勵下於陪都重慶奮筆繪成「百鴿圖」，象徵和平與信義。作品經中央大學校長羅家倫主請，邀得蔣介石題寫「信義和平」，並於聖誕節 前夕由時任美國駐華大使約翰遜專程空運贈予美國總統羅斯福，獲得高度讚賞，一時轟動中外。

在發布會上，張少書從自身家族史談起，引出他所稱的「雙亞」（亞太史／亞裔史）心路。他分享了自己最新出版的自選集，書中精選其代表性論文，而導言尤為動人。他回顧1950至60年代在激進氛圍濃厚的柏克萊城市長大，少年喪父，卻以優異成績同時被普林斯頓與史丹福錄取。他選擇攻讀普大歷史，並於1971年以美國青年學者代表身分先於尼克森總統訪華，見證歷史轉折。

在史丹福取得碩士後，他並未立即走學術菁英道路，而是回到屋崙社區學院任教十年。他說，那不是蹉跎，而是「更深刻理解社會與人心的十年」。其後，他再度回到史丹福攻讀博士，師從研究國共黨史的范力沛教授（V. L. Slyke），直到40歲才獲得博士學位。