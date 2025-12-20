研發救援無人機軟體 東灣高中生獲獎

都布林耗資3.74億美元興建的翡翠高中。(谷歌地圖)

東灣高中生開發出自主無人機 軟體獲獎，科技程度甚至超越一些專業工程師，聖荷西 市EMT計畫用它來幫助急救人員處理緊急情況。

舊金山紀事報報導，特倫蒂尼（Jacob Trentini）至今仍保留著一本破舊的編程入門教程Python for Dummies，這是他六歲時父親送給他的，當時他對電腦程式語言產生了濃厚的興趣。兒時的愛好引領他走到了今天，這位18歲的少年正在開發一款自主無人機軟體，有望徹底改變聖荷西急救人員處理緊急情況的方式。

這位丹維爾市蒙特維斯塔高中學生並非孤軍奮戰。在三谷地區，許多青少年正在開發人工智慧(AI)診斷工具，利用NASA衛星資料繪製野火風險地圖，並攻克那些即使是擁有數十年經驗的工程師也難以解決的難題。

在最近由商業團體「創新三谷」（Innovation Tri-Valley）主辦的「夢想家與冒險家獎」頒獎典禮上，特倫蒂尼和同學因其模糊了學生專案與可市場化、實際應用技術界限的作品而受到表彰。「在如此年輕的年紀就能對世界產生真正的影響，並能夠幫助急救人員，這感覺真的很棒，」特倫蒂尼說。

三谷地區學生的成就體現了數十年來對教育的投入，這些投入改變了曾經沉睡的郊區面貌。過去半個世紀，大量家庭湧入丹維爾、利佛摩、都布林、聖拉蒙和布利森頓，他們被這些學區 始終位列加州最佳學區之列所吸引。

都布林耗資3.74億美元興建的翡翠高中（Emerald High School）於一年多前落成，配備了3D列印機和先進的電腦科學課程。都柏林高中的工程學院和生物醫學學院也備受讚譽。在利弗莫爾，格拉納達高中的一位數學老師被評為阿拉米達縣年度教師。在勞倫斯利佛摩國家實驗室和矽谷科技公司工作的家長們也積極參與，推動當地學校的STEM教育。

特倫蒂尼目前在人工智慧新創公司Firebot Labs兼職，他參與的專案旨在解決一個關鍵挑戰：在緊急應變人員到達現場之前，為他們提供準確的情報。他正在編寫的平台將把無人機部署到危險環境中，例如火災現場和犯罪現場，並即時分析現場情況，幫助指揮官準確地確定需要派遣哪些資源。